Stulac impalpabile, Vergara punge sempre. Fontanarosa così così. Gondo non graffia

BARDI 6. La partita più frustrante per un portiere. Tre gol subiti con possibilità praticamente nulle di modificarne le sorti. Quasi-spettatore e quindi assolto.

SAMPIRISI 6. Vince il ballottaggio con Fiamozzi. Presidia senza disdegnare qualche sortita in avanti. Sul finire del primo tempo Odogwu atterra sul suo ginocchio e nell’intervallo è costretto alla resa (1’ st Fiamozzi 6. Qualche buon pallone messo in mezzo dalla destra e un paio di svarioni).

MERONI 6. Contiene piuttosto bene con Rozzio la fisicità straripante di Odogwu. Gioca spesso di anticipo, con buoni esiti, nella ripresa.

ROZZIO 6. Non perfetto nel posizionamento sulla terza rete ospite, ma non è certo nel reparto centrale di difesa che i granata perdono la partita. Chiude da attaccante aggiunto.

FONTANAROSA 5,5. Esordio assoluto in maglia granata per il terzino mancino di scuola Inter. Positiva la fase di spinta, dove mostra dicreta abilità anche con il piede destro, rivedibile quella difensiva, con gli avversari troppo spesso usciti vincitori (34’ st Cavallini S.V.).

SERSANTI 5,5. Tra gli ultimi ad arrendersi. Stavolta però non ripete le buone prestazioni pre-sosta. Spesso costretto a rincorrere gli avversari, nella ripresa viene dirottato a sinistra per ragioni tattiche. STULAC 5. Seconda gara da titolare. Tratta innegabilmente bene il pallone, il problema è il gioco sottoritmo e con poche variazioni sul tema. In difficoltà anche in fase di non possesso, probabilmente anche per le caratteristiche dei compagni di reparto (24’ st Cigarini 6. Buoni i cambi di campo e i lancci in profondità mancati fino al suo ingresso). PORTANOVA 6. Trova la rete del momentaneo pareggio, in collaborazione con Odogwu. Non mancano gli spunti, ma in copertura talvolta sono dolori (24’ st Maggio 6. Sollecitato spesso da Cigarini, crea un po’ di scompiglio con qualche scorribanda a sinistra).

VERGARA 6,5. Peccato per il pallone perso che avvia l’1-3. Fino a lì però, due traverse, una parata decisiva dell’estremo Poluzzi ad inizio ripresa su un suo mancino velenoso e tante idee. Si conferma valore aggiunto di questo inizio di stagione.

GONDO 5,5. Copione già visto. Corre, lotta, contrasta e si sbatte fino all’ultima goccia di sudore. In partite come queste però ci sarebbe bisogno anche di una zampata in area piccola.

VIDO 5,5. Un colpo di testa che Poluzzi alza sopra la traversa all’alba del match, qualche scambio utile in fase di raccordo con la mediana, un suo mancato intervento al limite dell’area il preludio alla prodezza di Molina che sblocca la contesa (11’ st Okwonkwo 5,5. Gondo gli cede il centro dell’attacco, arretrando a sinistra. Prova qualche giocata, senza trovare quella decisiva).

Matteo Genovesi