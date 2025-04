Terza sconfitta di fila per la Reggiana: troppo forte il Pisa che vince 2-0

Reggio Emilia, 12 aprile 2025 – Non era mai accaduto in stagione, e proprio nel momento caldo dell’annata è successo: la Reggiana ha perso tre gare di fila, e ora è in zona retrocessione diretta. Troppo forte il Pisa, secondo in classifica, con un tondo 2-0 contro i granata che sono decisamente fragili in questa fase.

Bellissima la cornice di spettatori, col record stagionale per le gare interne della Reggiana (12.039 spettatori): gran colpo d’occhio dei tifosi pisani che hanno riempito il settore Nord con bandierine e colori.

Il campo: la Reggiana non parte neanche male, con Girma che va due volte al tiro, ma sempre alto e sbilenco anche se da buona posizione. Anche per Sersanti una buona chance da dentro l’area, ma tiro troppo debole e centrale. Il Pisa, invece, non perdona: affonda una volta concretamente e segna con Lind su assist di Moreo (difesa troppo fragile).

Il raddoppio è uno sfortunato omaggio di Meroni che perde palla da solo e Tramoni ringrazia involandosi a rete e raddoppiando. Un gol, arrivato ad un minuto dall’intervallo, che spezza le gambe dei granata. Come se non bastasse poco prima era uscito Portanova per un problema al braccio destro dopo una caduta (entra Ignacchiti).

Nel tunnel degli spogliatoi, nella pausa, viene espulso Cigarini per proteste. Nella ripresa fuori Kabashi dentro Maggio per un po’ di brio in più. Non cambia, però, nulla: anzi, la Reggiana non crea praticamente nulla, e il Pisa si mangia il tris con Tramoni (tutto solo, spara alto) e con Lind (palo in mezza rovesciata).

Il Var annulla il gol a Rus per una spinta netta su Rozzio. Bardi, nell’occasione, ammonito per proteste: salterà il Brescia.

Si torna in campo a Pasquetta: a Brescia la delicata sfida con le rondinelle (ore 15), che oggi ha pareggiato 1-1 a Cosenza (espulso il difensore Cistana, che salterà la Reggiana). Non ci saranno Girma, Cigarini e Bardi (squalificati), e Portanova e Vergara saranno da valutare.

Il tabellino

REGGIANA-PISA 0-2

REGGIANA (3-5-1-1): Bardi; Libutti, Meroni (34’st Rozzio), Lucchesi; Fiamozzi, Sersanti (21’st Reinhart), Kabashi (1’st Maggio), Portanova (43’pt Ignacchiti), Marras; Girma; Vido (21’st Gondo). A disp.: Motta, Sosa, Stulac, Cigarini, Destro, Kumi, Nahounou. All.: Dionigi

PISA (3-4-2-1): Semper; Bonfanti, Caracciolo, Calabresi (33’st Rus); Toure, Piccinini (1’st Abildgaard), Solbakken (1’st Marin), Angori; Moreo (33'st Hojholt), Tramoni; Lind (21’st Meister). A disp.: Nicolas, Loria, Sussi, Castellini, Arena, Sernicola, Morutan. All.: Inzaghi

Arbitro: Feliciani di Teramo (Palermo di Bari e Di Giacinto di Teramo; IV ufficiale Burlando di Genova; Var Gariglio di Pinerolo, Avar Pairetto di Nichelino). Reti: Lind al 24’pt, Tramoni al 44’pt. Note: spettatori 12.039, per un incasso lordo di euro 164.697,18 euro. Ammoniti Solbakken, Kabashi, Piccinini, Marras, Fiamozzi, Bardi, Rozzio e Meiser. Espulsi per proteste il diesse granata Pizzimenti al 36’pt e Cigarini nel tunnel all’intervallo. Angoli: 3-2. Recuperi: 2’ e 4’.