Trasferta di 1800 chilometri. Sono 220 i reggiani nel settore ospiti del ’Marulla’. Vandelli in aereo, Teste Quadre in pullman

Con Catanzaro, Bari, e Palermo, quella di Cosenza sarà una delle trasferte più lunghe per i tifosi reggiani. L’ultimo aggiornamento riporta un numero importante: staccati 220 biglietti nel settore ospiti del "Gigi Marulla" di Cosenza.

Le Teste Quadre partiranno questa sera in pullman: si tratta di un viaggio di 920 chilometri, e di circa 9 ore (parliamo di sola andata). Oltre 1800 i chilometri totali contando il ritorno. Il Gruppo Vandelli, invece, domani partirà da Bergamo in aereo: arrivo previsto a Lamezia Terme, e poi spostamento per Cosenza (un’ora in auto, sono 72 chilometri).

È possibile acquistare il biglietto per il match fino alle 19 di oggi (Vivaticket

e Reggiana Store).

Prezzo: 16 euro.