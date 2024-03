’Trucco’ di Nesta per sbancare il Giglio: "Facciamo finta sia la prima partita"

"Stiamo arrivando verso la fine del campionato quindi bisogna spingere, stiamo per entrare nel mese più importante dell’anno. Stiamo bene ma adesso serve continuità, lo Spezia è un avversario più forte di quanto dica la classifica, quindi dovremo affrontarlo giocando con intelligenza".

Il pensiero di Nesta è comprensibilmente sospeso a metà, tra la voglia di provare a vincere e iniziare a costruire il sogno playoff e la necessità di non perdere per evitare di mettersi nei guai. Mister Nesta, che settimana è stata dopo la vittoria a Catanzaro?

"Sicuramente ci ha fatto un enorme piacere vincere e conquistare un successo per tanti inaspettato. Abbiamo recuperato le forze e soprattutto la concentrazione perché anche questa è una partita importantissima".

Sul caso Portanova è arrivata anche la decisione della corte federale d’appello di ‘rimandare’ ogni eventuale provvedimento dopo il giudizio penale: ha parlato con il giocatore?

"Gli ho parlato il giorno stesso, è una cosa importantissima, a volte mi arrabbio con lui ma sta facendo un’ottima stagione se consideriamo anche tutto quello che lo circonda. Si è portato un fardello non indifferente, spero per lui che si possa concludere nel migliore dei modi". La vittoria in casa manca da dicembre, è un pensiero che vi tormenta?

"Sicuramente ne parliamo tra di noi, non so se può dipendere dalla diversa interpretazione delle gare, ma bisogna lavorare con umiltà e coscienza perché questo è il momento dell’anno in cui si decide la stagione. Facciamo finta che quella con lo Spezia sia la prima partita in casa nostra e guardiamo avanti con fiducia".

La Reggiana fatica a fare gol, ma in compenso la fase difensiva è diventata una garanzia…

"Se all’inizio dell’anno c’era qualche problema abbiamo cercato di sistemarlo lavorandoci sopra. Abbiamo anche cambiato assetto per cercare coprire meglio il campo".

Tra i grandi protagonisti della retroguardia c’è sicuramente capitan Rozzio che sta disputando una delle stagioni migliori da quando è in granata, se lo aspettava?

"Sta facendo benissimo, a inizio anno avevo fatto altre scelte, ma lui si è ritagliato un posto importante con gli allenamenti e le prestazioni. Credo che questo modo di giocare lo possa aiutare così come aiuta noi. In cosa è migliorato di più? Credo nella gestione del pallone, ma Paolo è uno vero e bravo, mi ha aiutato tantissimo anche quando lo tenevo fuori".

Che tipo di squadra è lo Spezia?

"Parliamo di un gruppo che ha grande mestiere, tanti giocatori di categoria e che può variare dal 3-5-2, al 3-4-3 oppure al 3-4-2-1. Con D’Angelo ha trovato compattezza e sa giocare anche stando bassa. Hanno tanti punti forti che dovremo cercare di limitare".

E soprattutto un giocatore di categoria superiore come Daniele Verde, reduce da una doppietta…

"Sì, lui con quel piede la può mettere dove vuole, se mira l’incrocio la mette lì, ma è il nucleo di calciatori nel suo complesso che andrà rispettato".

Azzurri. Bianco convocato in Nazionale Under 21 per le due partite di qualificazione agli Europei: Italia-Lettonia (22 marzo a Cesena) e Italia-Turchia (26 marzo a Ferrara); Marcandalli invece è stato chiamato dall’Under 20 per Romania-Italia (Stadio Eugen Popescu di Targoviste, 21 marzo)

Francesco Pioppi