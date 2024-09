Una sola rete dai cinque attaccanti . È il peggior reparto dell’intera Serie B

Il principale problema della Reggiana è la difficoltà nel creare occasioni da gol: è la squadra ad aver mandato a segno meno attaccanti in tutta la Serie B.

Sono passate sette gare e non sono ancora arrivate reti di Gondo, Vido, Marras (appena arrivato) e Okwonkwo. Una sola rete dal reparto, quella molto bella di Maggio contro il Brescia.

Una precisazione: nella Reggiana hanno già segnato, tra gli altri, Vergara e Portanova che sono da considerare dei centrocampisti. Con 6 reti (due Vergara, due Portanova, una Reinhart e una Sersanti) la squadra granata ha però il centrocampo più prolifico della B.

Meroni, nel post 0-0 con la Carrarese, ha detto: "La responsabilità della scarsa pericolosità offensiva è di tutti, ma non ne farei allarmismi", e ci sta, ma il gol non arriva da 239 minuti (due gare e mezzo) e i tiri in porta latitano.

Come sono messe le altre? Hanno goduto di più reti realizzate dalle punte il Pisa, il Cesena e la Salernitana con 7 gol a testa: i nerazzurri grazie a Bonfanti e Tramoni, i campani con Simy, Tongya, Braaf e Valencia, e i romagnoli con Shpendi, Kargbo e Tavsan.

Poi, a 6, ecco il Sassuolo: i neroverdi ringraziano Mulattieri, Russo, Antiste, Moro e Laurientè. Con 5 reti dalle punte ecco il Mantova (Bragantini, Galuppini, Mancuso, Fiori) e la Sampdoria (Tutino e Coda); a 4 ecco Palermo (Brunori, Insigne, Di Mariano, Henry), Frosinone (Distefano, Partipilo, Ambrosino, Cuni), Spezia (Esposito e Soleri), Brescia (Juric e Moncini), Modena (Mendes, Abiuso, Defrel), e Cosenza (Fumagalli e Strizzolo).

A quota 3 reti dalle punte abbiamo Catanzaro (Iemmelli, Biasci, Compagnon), Juve Stabia (Piscopo, Artistico, Adorante), Bari (Favilli, Novakovich, Lasagna), e Sudtirol (Rover e Odogwu). Poi, a 2, ecco Cremonese (Johnsen e Nasti), Cittadella (Ravasio e Rabbi) e Carrarese (Cerri e Finotto). Chiude la "Regia" con la rete di Maggio.

Chiaramente è relativa la provenienza delle reti: la Reggiana ha segnato 7 reti in totale, e il Cittadella solo 4, a fronte, però, di un maggior apporto da parte degli attaccanti. Non sarà importante chi segna, ma per avere vita più facile sarà indispensabile ritrovare il gol perduto delle punte (e, perché no, qualcuno anche dai difensori che sono ancora a secco).

Nell’attesa mister William Viali si tiene stretti i gol dei centrocampisti, visto che nessuno segna come i suoi.