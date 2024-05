"Vado via, ho provato emozioni fortissime"

È arrivato l’annuncio ufficiale: Roberto Goretti non è più il direttore sportivo della Reggiana. Nel suo futuro c’è la Fiorentina: sarà il braccio destro di Daniele Pradè.

Il comunicato ufficiale della Reggiana, che arriva dopo il summit che ormai l’ex diesse ha avuto con il patron Romano Amadei, parla di rescissione consensuale del contratto: Goretti, infatti, aveva ancora un anno di legame col granata, fino al 30 giugno 2025. Sarebbe interessante sapere se il club del presidente Carmelo Salerno ha avuto una buonuscita dalla società viola. Di solito, si fa così.

Ora la società sta lavorando per il sostituto: è concreta l’ipotesi di una promozione di Marcello Pizzimenti, che era il fidatissimo vice di Goretti. Per lui, a 54 anni, sarebbe la prima esperienza come diesse di un club.

Un’altra ipotesi molto forte è quella che riporta a Roberto Gemmi, direttore sportivo del Cosenza, e Armando Perna, suo collaboratore. Potrebbe verificarsi lo stesso scenario dell’estate del 2022: in quel frangente Goretti lasciò il Cosenza per la Reggiana, e il nuovo diesse dei calabresi divenne proprio Gemmi. Ora lo stesso Gemmi potrebbe ritrovarsi a sostituire ancora una volta Goretti.

Il percorso dell’ormai ex diesse granata iniziò proprio nel giugno del 2022: con Diana come allenatore la Reggiana ottenne la promozione in C e nella stagione appena conclusa con al timone Nesta (scelto da Goretti, li univa il legame dei tempi di Perugia), ecco la salvezza in B raggiunta con due turni d’anticipo.

"Parliamo di cento per cento degli obiettivi sportivi raggiunti", ha sottolineato il club in una nota. Queste le parole di Goretti: "Reggio Emilia è una città bellissima. Mi auguro di lasciare un ricordo positivo, perché questo luogo, l’educazione delle sue persone e la Reggiana avranno un posto speciale dentro di me. Spero di avere contribuito anche in minima parte alla crescita non solo sportiva del club, in due anni che ci hanno fatto provare emozioni forti in campo e durante i quali abbiamo messo le basi per un percorso che questa società saprà continuare nel migliore dei modi. Ringrazio di cuore il patron Amadei, il presidente Salerno e i vice presidenti Fico e Cattani"