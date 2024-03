Valzer di diesse. All’Empoli piace. Goretti: se parte arriva Gemmi?

Dopo che da Napoli è rimbalzato il nome di Pietro Accardi (dell’Empoli) come nuovo diesse, ha preso il via (almeno sui media) il valzer dei direttori sportivi. Che interessa anche la Reggiana, visto che come papabile sostituto di Accardi si fa il nome di Roberto Goretti, che ha però il contratto con la Reggiana fino a giugno 2025. Del resto il manager granata è molto apprezzato nel mondo del football, dopo le ottime annate a Perugia, Cosenza (salvezza miracolosa) e Reggiana. Il tutto riuscendo a valorizzare i giovani. Se davvero Accardi stavolta dovesse lasciare Empoli, il presidente Corsi potrebbe chiedere a Goretti, classe 1976, di raggiungerlo. A parità di Serie B, Roberto resterebbe alla Reggiana. Ci penserebbe se l’Empoli dovesse di nuovo affrontare il campionato di A. E la Reggiana? In caso di addio a Goretti potrebbe virare su Gemmi, ds del Cosenza che ha come braccio Perna, grande amico del presidente Salerno.