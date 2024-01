Verso pisa. Già 450 reggiani hanno acquistato il biglietto

Sono ripresi ieri, a pieno ritmo, gli allenamenti della Reggiana in vista della sfida di sabato alle 16,14 a Pisa. Già attive le prevendite: ieri i reggiani hanno acquistato 450 biglietti. I tagliandi possono essere acquistati attraverso il circuito di riferimento che in questo caso è ‘Ticketone’ oppure nei punti vendita autorizzati, tra cui - per questa volta - non figura il ‘Reggiana Store’ di via Piccard 16/b.

Ecco i prezzi per il settore ospiti (Curva Sud): intero 20 euro + commissioni di servizio; ridotto Under 14: 8,50 euro + commissioni di servizio.

Per i tifosi della Reggiana ci sarà tempo solo fino alle 19 di venerdì per munirsi del biglietto, visto che i botteghini dell’Arena Garibaldi resteranno chiusi per gli ospiti il giorno della partita.