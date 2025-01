Viali: "Giocata una partita di grande qualità". Sersanti su di giri: "La domenica perfetta"

"Le vittorie sono tutte importanti, ma questa mette un timbro che certifica la crescita della squadra negli ultimi due mesi". William Viali mantiene il focus: tre punti pesanti, campionato ancora lungo, ma battere il Palermo non è casuale. "Ho visto coraggio, la squadra non ha speculato".

Mister, c’è da essere soddisfatti della prestazione. "Forse la nostra gara più qualitativa. Potevamo chiuderla prima? Sì, ma stavolta faccio fatica a sottolineare cose negative". Nelle ultime tre casalinghe, sette punti. "Volevamo migliorare il dato in casa, è un fattore. Però anche fuori vedo sempre la voglia di fare la gara".

Ignacchiti era squalificato, ecco Kabashi titolare. "Poteva giocare lui o Kumi. Ho scelto Kabashi perché per ora è più dentro le situazioni, Kumi è appena arrivato, è normale sia così. Elvis ha un’ottima gestione della palla e si è visto. Per non perdere la nostra forte identità devo mettere mezze ali intense di testa e di gamba. Anche Reinhart a oggi me ne garantisce di più".

Vergara e Marras, ammoniti, salteranno per squalifica il Sudtirol. "Marras l’ha presa per proteste, ma dipende anche da cosa sono scaturite. Quando si vuol vincere la voglia di riuscirci può portare a questo, è anche atteggiamento. Contava fare punti col Palermo, poi penseremo a Bolzano".

Controllo del Var nel gol di Lucchesi e vecchi fantasmi che stavano riapparendo... "Momenti particolari, ho visto che lo stadio ha vissuto quei minuti quasi con ironia, ma è andata bene".

Giocata super di Vergara sul gol di Sersanti. "Non gli faccio i complimenti, non vorrei caricarlo troppo…scherzi a parte, è un ragazzo con doti importanti. Ha grande quantità, a cui abbina qualità di livello".

Ora diverse sfide con avversari di classifica simile. "In Serie B bisogna ragionare gara per gara, ci sarà per forza equilibrio fino alla fine. Non dobbiamo fare calcoli, ma acquisire certezze con le prestazioni".

Microfono ad Alessandro Sersanti. "Ho fatto un bel gol, ero quasi stupito anch’io di aver segnato di controbalzo di sinistro. Ringrazio Vergara, mi ha fatto un grande assist". Dedica alla famiglia e agli amici. "Mia madre e la mia ragazza erano presenti, stessa a cosa a Pisa quando segnai. Con loro ho parlato spesso di quanto aspettassi il gol in casa sotto la curva: è stato bellissimo". Stop alle voci di mercato. "Ancora più sicuro di prima di restare: sto bene qui. Questa è una domenica perfetta".

Parola anche all’altro marcatore, Lorenzo Lucchesi. "Vittoria importantissima, e sono felice di aver segnato, è sempre emozionante". Dopo il rosso discusso col Bari, si è riscattato. "Quell’episodio mi ha provocato dispiacere. La squadra ha reagito bene, poi ho seguito i miei compagni dalla tv a Salerno, e oggi ecco una gran partita".