Viali ha chiesto il talentuoso Antonucci. Ma per l’esterno è ’battaglia’ con Alvini

La Reggiana vuole Mirko Antonucci. Da non confondere con Mirco Antenucci, ex attaccante di Spal e Bari, e con Lorenzo Amatucci, centrocampista di proprietà della Fiorentina e la scorsa stagione in prestito alla Ternana. Parliamo infatti di un esterno d’attacco, in grado di fare anche il trequartista grazie alle buonissime qualità tecniche. Classe ’99, piede destro (181 cm per 76 kg) nato a Roma e cresciuto nelle giovanili giallorosse, nella scorsa stagione ha iniziato il campionato con lo Spezia – club proprietario del suo ‘cartellino’ – e l’ha concluso con il Cosenza, dove William Viali lo ha valorizzato parecchio.

In totale, tra le due esperienze, ha messo assieme 32 presenze e realizzato 2 gol e 1 assist.

Numeri non stratosferici, ma che sono stati influenzati soprattutto dalla gestione di Luca D’Angelo, subentrato a Massimiliano Alvini in corso d’opera e che poi non si è opposto alla sua cessione a gennaio. Si tratta però di un giocatore che potrebbe diventare importante per la Serie B e per il quale proprio lo Spezia in estate aveva investito 1,6 milioni di euro. In Liguria, dove D’Angelo adsso ha firmato un pluriennale, non resterà di sicuro, ma è chiaro che il club non abbia alcuna intenzione di svenderlo. Per la Reggiana la situazione ideale sarebbe quella del prestito oneroso con un diritto di riscatto fissato a cifre certamente più basse, per un’operazione che complessivamente (prestito, ingaggio e riscatto) dovrà restare al di sotto del milione di euro. I granata si sono messi avanti per cercare di chiudere il prima possibile l’operazione, ma l’impressione è che ci vorrà ancora un po’ di tempo anche perché le avversarie non mancano. Tra le più agguerrite c’è il Cosenza che – oltre ad essere l’ultima squadra nella quale ha giocato – adesso ha anche la spinta di Alvini che aveva apprezzato il calciatore all’inizio dello scorso campionato.

In Calabria sono infatti convinti di poter far leva sui buoni rapporti con il tecnico e sul fatto che Antonucci sia rinato proprio con la maglia del Cosenza, ritornando ai livelli a cui era salito ai tempi del Cittadella. Con i veneti infatti si era consacrato nella stagione 2022-2023 segnando 11 gol in 37 partite, giocando sia da trequartista che da seconda punta.

Proprio la sua duttilità fa gola alla Reggiana che vuole disegnare un 4-3-3 molto dinamico in cui – a parte i due centrali difensivi e il play- tutti possono occupare spazi diversi nel corso della gara e a seconda dell’avversario.