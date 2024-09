Viali: "Un pari che dà continuità". Fico: "Deluso dalla prestazione"

Guarda il bicchiere mezzo pieno mister William Viali nell’immediato post partita. "Certo, volevamo vincere, ma questo pareggio ci dà continuità nei risultati, e muoviamo ancora la classifica. Sapevamo di giocare contro una Carrarese che non esce mai dalle partite: non abbiamo trovato l’episodio per sbloccarla e ci teniamo stretta la seconda gara senza subire reti".

Troppo poco, però, la Reggiana offensivamente e il mister analizza così: "Abbiamo intercettato diverse palle sulla trequarti, ma non siamo stati lucidi poi a finalizzare. Nella ripresa ho messo due punte vicine per creare più densità nella loro metà campo, ma è mancato l’episodio". Nessuna preoccupazione in ogni caso. "Non mi allarmo, sono momenti. Portanova ci è andato vicino, poteva riuscirci come col Brescia. Sbloccare le gare in B è davvero importante. Peccato". Per la prima volta hanno giocato due registi titolari, Reinhart e Stulac. "Vero, volevo Stulac più basso e Reinhart davanti sulla verticale. Sapevamo che potevano presentarsi capovolgimenti di fronte come con la Salernitana, e in più la Carrarese punta molto sulle seconde palle. Per questo volevo evitare una linea piatta che potesse essere spezzata, e quindi ho optato per due registi posizionati in verticale così da tenere la squadra più legata in quelle situazioni. È stata una partita sporca e noi non siamo abituati a farle, per questo sono contento che la squadra abbia retto bene".

Rispetto alle prime gare del torneo sta mancando un po’ di brillantezza. "Per questo ho cambiato Vergara: lui, come Sersanti, hanno tirato la carretta nelle prime uscite, e un po’ di flessione ci sta. Purtroppo non posso ancora gestire come voglio Girma e Marras, che stanno arrivando. Ormai ci siamo, così potrò ruotare maggiormente alcuni singoli che magari a volte devono tirare il fiato".

Su Girma un’importante precisazione. "Ha avuto un fastidio giorni fa, e soltanto ieri (venerdì, ndr) ci hanno dato il via libera per portarlo in panchina. Avevo pensato di usarlo col misurino, poi non è entrato perché la partita è andata in un’altra direzione".

Sulla difesa a tre della ripresa. "Per me sono solo numeri, contano i concetti".

Meno soddisfatto il vicepresidente Giuseppe Fico: "Sono deluso della prestazione, il punto è guadagnato perché non abbiamo fatto una grande partita. Non so veramente come avremmo potuto vincere visto la prestazione non bella. Spero sia un episodio e che dalla prossima torneremo a vedere la Reggiana di inizio stagione".

Parola anche al difensore Andrea Meroni. "Se è una casualità non aver trovato il gol per due gare di fila? Non è mai frutto del caso: se non prendiamo gol da due gare è merito di tutta la squadra, e allo stesso modo è responsabilità di tutti l’attuale sterilità offensiva, ma non ne farei allarmismi". Grande chiusura su Finotto. "Ero anche ammonito, mi sono ritrovato uno contro uno e ho cercato il momento giusto per scivolare".