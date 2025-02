Viali: "Zero alibi, non ci piangiamo addosso"

Mister Viali, come arriverete a questo derby con il Cesena? "Direi con le camere dal letto piene, nel senso che ho un sacco di ragazzi al tappeto per l’influenza, onestamente mi sono fatto la lista perché sono talmente tanti che rischio di dimenticarmeli. Mancheranno Libutti, Reinhart, Stulac, Kumi, Marras, Portanova e anche Pettinari che invece ha un problema muscolare".

Questa situazione seppur molto pesante, non dovrà diventare un alibi: la posta in palio è troppo alta… "Zero alibi anche perché stasera (ieri, ndr) e domattina (oggi) saranno tutti lì a dire poverini di qua e di là, ma poi se la partita non va come deve andare siamo tutti dei coglioni. Ci giocheremo la sfida con grande coraggio e determinazione, non ci piangiamo addosso e cercheremo di rappresentare i nostri tifosi con grande onore".

Anche alla luce di queste defezioni, dal mercato sarebbe certamente servito qualche innesto in più. Si è parlato a lungo di un terzino sinistro e soprattutto di un attaccante che però non sono arrivati, concorda? "Sì, sarebbero serviti, ma questo al di là della situazione particolare di oggi. Sapete tutti cosa volevamo ed è inutile girarci attorno, ci abbiamo provato e non siamo riusciti a chiudere quelle due cose che ci avrebbero aiutato dove volevamo. È chiaro che il mercato adesso ha cambiato gli equilibri ed inizierà un campionato molto diverso, ma io adoro la mia squadra e la vedo sempre in crescita, con tanti difetti che sono stati smussati. Sono sicuro che cresceremo ancora".

Per uno strano scherzo del destino, vi ritroverete contro proprio Flavio Russo che era il vostro obiettivo per l’attacco. "Sinceramente ho talmente tanti pensieri che questo è l’ultimo a cui voglio dedicare energie…".

A spingere la Reggiana verso quella che, viste le circostanze, sarebbe un’impresa ci saranno oltre diecimila tifosi. Che effetto le fa sentire sempre così tanto calore? "Non scopro certo io questa cosa, ma Reggio è una piazza fantastica in cui giocare e a maggior ragione quando c’è un derby di mezzo. Vogliamo scendere in campo per cercare di rappresentarli al massimo sia come presenza che come valore. Mi interessa molto sottolineare l’empatia tra il pubblico e la squadra che hanno entrambi la volontà di rincorrere tutti assieme la salvezza".

Il Cesena è un avversario ricco di talento in cui spicca, in particolare, quello di Cristian Shpendi arrivato già a quota 10 reti. "È certamente uno dei più determinanti, ma parliamo di una squadra che ha grandi qualità e che sa fare tante cose e fatte bene. Utilizzano la tecnica e sfruttano molto la profondità e i calci piazzati. Qualche nome oltre Shpendi? Antonucci che conosco molto bene, ma anche La Gumina e tanti altri. Parliamo di una squadra forte".

