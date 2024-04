Vido, l’uomo in più. L’attaccante è pronto per la volata salvezza

Nella formula uno ha preso piede già da qualche anno: si chiama ‘Drs’ ed è un dispositivo che i piloti possono utilizzare per sorpassare un avversario.

È una sorta di ‘aiutino’, che bilancia il carico aerodinamico della vettura e le permette di essere più veloce in determinate situazioni di gara.

Il ‘Drs’ per questa volata finale la Reggiana potrebbe averlo già in casa, pronto ad uscire dai box dopo tanti mesi di assenza. Il suo nome è Luca Vido che – dopo l’operazione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro del 3 settembre – è stato convocato nelle ultime due partite con Venezia e Cittadella e adesso, a oltre sette mesi di distanza dall’intervento, vuole riassaporare il clima partita e potrebbe essere pronto per uno spezzone già domani, contro il Lecco.

Il suo coinvolgimento potrebbe inoltre diventare ancora più robusto da qui alla fine del campionato visto che Gondo al prossimo giallo sarà squalificato e che Pettinari, negli spezzoni che gli sono stati concessi dopo il reintegro in rosa, non ha mai lasciato il segno.

È chiaro che non si potrà pretendere la luna da un calciatore che non gioca una partita ‘vera’ dal 26 agosto (a Como, dove segnò il rigore del definitivo 2 a 2), ma è altrettanto vero che parliamo di un ragazzo di 27 anni, nel pieno della propria efficienza fisica e che ‘scalpita’ per riprendersi quello che il destino gli ha tolto.

L’idea potrebbe essere quella di inserirlo gradualmente e poi farlo carburare soprattutto in vista delle ultime due gare con Sampdoria (5 maggio) e Parma (10 maggio), quando Vido avrà messo un altro mese di allenamento nelle gambe e ne saranno trascorsi otto dal ‘bisturi’.

L’altro ‘Drs’ granata potrebbe essere Momo Varela che domani, nella trasferta di Lecco, tornerà a fare parte della lista dei convocati dopo un’assenza di oltre un mese, con l’ultima apparizione avvenuta nella trasferta di Catanzaro del 9 marzo.

La freccia portoghese aveva iniziato bene la stagione fornendo un assist nella prima partita di Coppa Italia col Pescara (6 agosto), andando a segno a Genoa due turni dopo (1 novembre) e servendo l’assist a Pieragnolo nello scontro diretto con l’Ascoli del 25 novembre.

Da lì in poi però piano piano ha perso quota nelle gerarchie e, complici un paio di problemi fisici, nelle ultime otto gare ha messo piede in campo una sola volta (il 9 marzo a Catanzaro).

Adesso però la sua velocità e la sua ‘confusione creativa’ in fase d’attacco potrebbero essere molto utili a una Reggiana che sta facendo fatica a trovare la via del gol.

Oltre a Vido anche l’ex Napoli Antonio Vergara - finito sotto i ferri a settembre per la rottura del crociato anteriore sinistro - ha ripreso ad allenarsi proprio nei giorni scorsi, ma per il suo rientro completo bisognerà attendere ancora qualche settimana. Speriamo riesca davvero a farlo prima della fine del campionato.