Vido scalpita e fa gol

Continuano senza sosta, anche sotto la pioggia battente di questi giorni, gli allenamenti della Reggiana ai campi di via Agosti. Ieri i ragazzi di Nesta hanno dato vita ad alcune partitelle particolarmente animate e accese che hanno visto trionfare la squadra di Gondo, Portanova e Antiste (con la solita esultanza alla Steph Curry per la serie ‘tutti a nanna’). Proprio in questo team con casacca ‘total black’ c’era anche Vido che è andato a segno e scalpita per quella che, se non ci saranno intoppi, sarà la prima convocazione dopo oltre sette mesi dall’infortunio al ginocchio. Una sorte simile a quella che toccherà anche a Romagna (in foto con Vido), pure lui fermo ai box per infortunio dallo scorso 13 gennaio (ultima partita giocata contro il Pisa). Per entrambi quella contro il Venezia sarà una sorta di ‘partita rinascita’ che speriamo possa proiettarli verso un futuro più sereno, lontano dai contrattempi che ne hanno condizionato le performance degli ultimi mesi.