Reggiana, William Viali è il nuovo allenatore

Reggio Emilia, 16 giugno 2024 – La Reggiana ha scelto il nuovo allenatore: è William Viali, 49 anni, in panchina col Cosenza fino a poche settimane fa e adesso pronto a raccogliere l’eredità di Alessandro Nesta.

Il club non lo ha ancora ufficializzato perché ci sono alcuni dettagli da definire tra le parti, ma l’accordo non è in discussione.

Il profilo del tecnico ha superato le candidature di Alberto Aquilani, Fabio Caserta e Ignazio Abate, quest’ultimo destinato alla Ternana. Nativo di Vaprio d’Adda, il nuovo trainer granata ha alle spalle un’ottima carriera come calciatore (quasi 200 presenze in Serie A con le maglia di Lecce, Venezia, Perugia, Ancona e Fiorentina) che si è poi trasformata in una rampa di lancio per diventare un tecnico stimato che già in passato, in due diverse occasioni, è stato vicino alla Reggiana.

Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità di quello che dovrebbe essere un accordo annuale con opzione per la stagione successiva in caso di salvezza.