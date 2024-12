Renate di “corto muso“. Per la Pro Patria è crisi

di Roberto SanvitoMEDA (Monza e Brianza)Ancora una volta basta un gol al Renate per vincere. È l’ottavo 1-0 sulle dieci vittorie fin qui accumulate dalle pantere che, in attesa delle gare di oggi, salgono al quinto posto, ad appena due lunghezze dalla FeralpiSalò, terza. È anche la terza vittoria di fila, la quinta nelle ultime sei partite in un finale di 2024 da leccarsi i baffi e che ricalca, grosso modo, quelle che erano state le prime cinque giornate, tutte coincidenti con altrettante vittorie. Vanno meno bene le cose in casa Pro Patria: dopo il fanalino di coda Clodiense, è la squadra che ha vinto meno volte (2), l’ultima risale addirittura a oltre due mesi fa. Con i pareggi (12) si fa poca strada, risultato che i tigrotti hanno cercato con insistenza nella ripresa senza però mai impensierire più di tanto la solidissima difesa casalinga. Mister Colombo le tenta tutte nel secondo tempo, utilizza tutti gli attaccanti a disposizione ma Nobile è sicuro e impenetrabile. Non sono molte di più le opportunità create dal Renate che a differenza però degli ospiti concretizza e lo fa al 24’ del primo tempo con un gran destro da fuori area di Vassallo (nella foto) che trova in parte la complicità dell’estremo difensore Rovida. Prima del riposo un paio di incursioni della Pro non sono sufficientemente precise.

VENTESIMA GIORNATA: Alcione-Atalanta U23 0-1, Arzignano-Triestina 3-, Lumezzane-Virtus Verona 0-3, Novara-FeralpiSalò 0-1, Clodiense-Lecco 1-1. Oggi ore 15 Caldiero-AlbinoLeffe, Giana-Vicenza, Pergolettese-Pro Vercelli, Trento-Padova.

CLASSIFICA: Padova 51; Vicenza 43; FeralpiSalò 36; Atalanta Under 23 35; Renate 34; Alcione Milano 32; Trento 30; Albinoleffe, Novara 28; Lumezzane 27; Arzignano 25; Virtus Verona, Lecco 24; Giana 20; Pro Vercelli 19; Pro Patria, Pergolettese 18; Caldiero 16; Triestina 13; Union Clodiense 11.