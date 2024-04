Rincorsa salvezza. Pro Sesto, provaci. A Legnago per l’impresa

Una nuova, fondamentale tappa nel percorso della Pro Sesto, impegnata nella lotta salvezza del girone A di Serie C. La squadra allenata da Daniele Angellotti proverà anche oggi a risalire la china nella sfida in casa del Legnago, quinto in classifica e che non perde da quindici giornate di campionato. Una sfida proibitiva, ma la situazione impone di dover cercare punti un po’ ovunque, anche in campi dove si parte coi favori del pronostico nettamente contro, come sarà questo pomeriggio a partire dalle 18.30. La buona notizia per i biancocelesti è che con l’avvio del nuovo corso l’atteggiamento sembra molto diverso. Se il ritmo fosse stato sempre quello tenuto col nuovo allenatore, promosso dalla Primavera dopo l’avvio molto complicato con Parravicini e un breve interregno ancora più difficile con Paci, la Pro Sesto sarebbe stata in posizioni di classifica ben diversa dalla penultima posizione, con dieci punti in meno della sedicesima (la Pergolettese) e quindi ad oggi retrocessa senza passare nemmeno dagli spareggi. A meno che non si riesca a superare il Fiorenzuola, terzultimo con sette lunghezze di vantaggio.

I lombardi hanno però una gara in meno rispetto alle ultime due formazioni citate, dalla quale puntano a ridurre il distacco. Mercoledì prossimo ripartirà la partita contro il Vicenza sospesa lo scorso weekend per un nubifragio, nella quale al 55’ i padroni di casa erano avanti al Breda per 1-0 grazie alla rete di Toci. L’attaccante si è finalmente sbloccato, ha segnato due reti in altrettante gare di fila contro l’Albinoleffe e poi i veneti, può diventare un importante fattore in questa corsa salvezza nella quale i ragazzi di Angellotti dovranno poi affrontare Lumezzane, Atalanta e Pro Patria.