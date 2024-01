Riparte il campionato nei gironi B e C. Prima, ricomincio da tre. In testa la lotta è dura Ultima giornata di andata in Prima Categoria: 3 squadre in vetta nel girone B, Real Cameranese in trasferta a Castelbellino, Passatempese a Montemilone Pollenza. Vigor Montecosaro prima nel girone C. Equilibrio e sorprese in campo.