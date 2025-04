Ristopro Fabriano domina San Giobbe Chiusi 80-56 e ribalta la differenza canestri

fabriano

80

chiusi

56

RISTOPRO FABRIANO: Pierotti 16, Centanni 17, Gnecchi 2, Carta 8, Molinaro 16; Pisano, Romagnoli, Ottoni, Dri 11, Scanzi 7, Hadzic 3, Scandiuzzi. All. Niccolai

SAN GIOBBE CHIUSI: Criconia 4, Rasio 15, Raffaelli 11, Ceparano 6, Renzi 13; Longetti, Chapelli 2, Fazioli, Gravaghi 2, Ius, Fall 3. All. Zanco

Arbitri: Calella di Bologna e Alessi di Lugo di Romagna

Parziali: 21-14 42-23 65-35 80-56

Sarà decisamente una buona Pasqua per la Ristopro Fabriano che gioca una grande partita dominando il Chiusi 80-56. I biancoblù – già matematicamente qualificati da un paio di giornate ai play-in – agganciano in classifica sia Jesi, battuta in casa, che lo stesso Chiusi, nei confronti del quale viene anche ribaltata la differenza canestri dopo il -11 dell’andata. Ora Fabriano può davvero arrivare ottava. La Ristopro non parte bene e al 5’ è doppiata dagli ospiti (6-12) ma il contro break è immediato: Centanni sorpassa, poi arrivano i canestri pesanti di Scanzi e Dri e la Ristopro è già in vantaggio il primo periodo 21-14. Non basta, perché il secondo parziale riparte da dove era terminato il primo, con la tripla mortifera di Pierotti che scava il primo solco importante tra le due squadre e porta Fabriano sul 28-15 già al 13’. Altro canestro da fuori, di Centanni, e i biancoblù rimangono saldamente avanti (32-19 al 17’) ma il meglio deve ancora arrivare perché la squadra di casa continua a colpire inesorabile e dilaga proprio sul finire del secondo quarto che manda le squadre al riposo sul 42-23 con la Ristopro che ha quasi il 50% da fuori (7/16). La pausa lunga non spegne l’inerzia tutta fabrianese e anzi Pierotti e Cantanni guidano il quintetto di Niccolai a un superbo inizio di terza frazione dove Chiusi viene annichilita (55-27 al 25’). Sostanzialmente non c’è più partita e l’ennesimo canestro da fuori, ancora di Centanni doppia i toscani (60-30 al 26’): al 30’ si arriva sul 65-35. Gli ultiimi 10’ non brillano per spettacolaità ma non rimettono in discussione l’esito del match con la Ristopro saldamente in vantaggio (70-45 al 35’) prima di chiudere 80-56.

Andrea Pongetti