Coppa d’Africa 2024, i risultati: super Guinea Equatoriale, Nigeria ok, Egitto passa col brivido

Milano, 23 gennaio 2024 - Dalla Costa d'Avorio, sede della Coppa d'Africa 2024, arrivano i primi verdetti visto che i gironi A e B hanno ufficialmente terminato anche la terza, e ultima, giornata. Nel gruppo A chi rischia tantissimo ora sono proprio i padroni di casa che dopo la debacle contro la Guinea Equatoriale chiudono terzi con soli tre punti e un -2 in differenza reti. Ringrazia la Nigeria che vince e passa seconda senza troppi patemi, ma davanti a tutti ci sono proprio gli Nzalang che ne hanno rifilati 4 agli ivoriani. Nell'altro girone il pari 2-2 tra Mozambico e Ghana al termine di una partita folle, fa sorridere soprattutto l'Egitto che ha chiuso il match contro Capo Verde con lo stesso score. Rivediamo le quattro partite di ieri.

Nel momento decisivo crolla la Costa d'Avorio: la Guinea Equatoriale ne fa 4

Dopo aver strappato un 1-1 alla Nigeria nella prima giornata, la Guinea Equatoriale completa l'opera in grande stile rifilandone 4 alla Costa d'Avorio. Umiliazione pesantissima per gli Elefanti, padroni di casa, che iniziano con le marce alte con Pépé che non trova il gol per pochissimo. I Tuoni sono cinici: al 41' Nsue fa tap-in dopo la percussione di Akapo. Il Var annulla il pari di Sangaré a fine primo tempo. Nella ripresa altro gol mangiato dalla Costa d'Avorio con il fiorentino Kouamé che la tira addosso a Owono. Segue un altro gol annullato agli arancioni, questa volta in fuorigioco è Krasso. Dall'altra parte basta una punizione di Ganet al 73' per regalare lo 0-2. La Costa d'Avorio esce mentalmente da una partita che sembra stregata e piglia subito la terza rete da Nsue e nel finale c'è spazio pure per calare il poker con Buyla. In lacrime i giocatori di casa, con alcuni tifosi che tentano pure l'invasione di campo accecati dalla rabbia. Ora per la Costa d'Avorio si fa durissima: bisogna sperare, in un modo o nell'altro, di rientrare tra le migliori terze ma con soli 3 punti e -2 di differenza reti è davvero ardua l'impresa. La Guinea Equatoriale chiude, quasi a sorpresa, in testa.

Costa d'Avorio 0-4. Guinea Equatoriale. Nsue (GEQ) 42', Ganet (GEQ) 72', Nsue (GEQ) 75', Buyla (GEQ) 88'.

Classifica gruppo A: Guinea Equatoriale 7*, Nigeria 7*, Costa d'Avorio 3, Guinea Bissau 0. * qualificate agli ottavi

La Nigeria vince di misura, ma basta per passare

In una partita da dentro o fuori per le Super Aquile, la Guinea-Bissau non vuole fare la parte della vittima sacrificale e prova a rendere la vita difficile agli avversari. Il tasso tecnico tra le due nazionali però è ben diverso e viene subito fuori, con la Nigeria che pressa e crea continue occasioni. La partita si sblocca al 37' quando Sangante devia nella propria porta per cercare di anticipare Osimhen. La Nigeria manovra con pazienza e va vicina al raddoppio, poi forte anche delle notizie che arrivano dall'altro campo abbassa il ritmo e arriva al fischio finale. La Nigeria passa come seconda segnando solo 3 gol in tutto il girone.

Nigeria 1-0 Guinea-Bissau. Sangate aut. (GUB) 37'

Pazzesco Mozambico: gol al 91' e 94' e rimonta sul Ghana che ora deve sperare

Succede letteralmente di tutto nel match tra Mozambico e Ghana nel girone B. Le Black Stars arrivano all'appuntamento con gli stessi punti del Mozambico, solo uno, e devono vincere e sperare per poter passare come secondi. Primo gol al 15’ con Paintsil cade in area, sul dischetto ci va Jordan Ayew che non sbaglia. il primo tempo si chiude senza tanti altri picchi, ma quello che accade nel secondo è valso il prezzo del biglietto. Al 67’ Mandava colpisce il pallone in area con un braccio: altro rigore e altra trasformazione perfetta di Ayew. Il Ghana sente di aver fatto il suo, ma il Mozambico non ci sta. Al 91', nel primo dei cinque minuti di recupero, viene fischiato il terzo rigore della partita, questa volta a favore della squadra di Chiquinho Conde con Catano che è freddo e la riapre. Al 94', nell'ultimo assalto, Mandava che aveva commesso il fallo di mano che portò al secondo rigore di Ayew vola in cielo e di testa fa 2-2. La formazione di Hughton chiude terza nel girone e, dunque, dovrà capire se potrà rientrare tra le migliori terze.

Mozambico 2-2 Ghana. Ayew rig. (GHA) 15', Ayew rig. (GHA) 15', Catano rig. (MAZ) 91', Mandava (MOZ) 94'.

Classifica gruppo B: Capo Verde 7*, Egitto 3*, Ghana 2, Mozambico 2. * qualificate agli ottavi

Pari indolore tra Capo Verde ed Egitto

Senza Salah, rientrato in Inghilterra a seguito di un infortunio rimediato nella seconda giornata che si è rivelato più serio del previsto, l'Egitto riesce comunque a strappare il pass per gli ottavi pareggiando per 2-2 contro Capo Verde. FIno a un minuto prima dell'intervallo in campo si vedono solo i Faraoni che in più occasioni sfiorano il gol del vantaggio. Però al 45' è la squadra di Leitao Brito a sbloccare il risultato con Benchimol, attaccante classe 2001 del Benfica B. Nella ripresa la riprende subito Trezeguet Hassan al 50'. In pieno recupero un pallonetto di Mostafa Mohamed manda in paradiso i suoi segnando il gol del momentaneo 1-2. Ma dal paradiso all'inferno ci passano 4 minuti perché al 99' Teixeira pareggia dopo una serie di batti e ribatti dentro l'area di rigore egiziana. Fortunatamente per l'Egitto, le notizie che arrivano dall'altro campo sono confortanti (pari tra Ghana e Mozambico) e dunque chiudono secondi con tre pareggi. Insomma, niente inferno per i Faraoni ma nemmeno paradiso, una qualificazione come secondi che sa di purgatorio.

Egitto 2-2 Capo Verde. Tavares (CVE) 45', Hassan (EGI) 50', Mohamed (EGI) 93', Teixeira (CVE) 99'ù

Classifica gruppo B: Capo Verde 7*, Egitto 3*, Ghana 2, Mozambico 2. * qualificate agli ottavi