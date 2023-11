Risultati Coppa Italia: il Frosinone elimina il Torino, ok il Sassuolo

Roma, 2 novembre 2023 - Il turno dei sedicesimi di finale di Coppa Italia è ufficialmente andato in archivio. Nella giornata di oggi si sono disputati gli ultimi due match di questa fase della coppa nazionale, che ha visto protagoniste anche alcune squadre di Serie A. Le ostilità sono cominciate martedì 31 ottobre, nella giornata di Halloween, quando a passare il turno sono state Cremonese, Salernitana e Bologna. Ieri, mercoledì primo novembre, durante la festività di Ognissanti hanno staccato il ticket per gli ottavi di finale il Genoa, il Parma e il Cagliari. Oggi, 2 novembre, a scendere in campo sono state Spezia, Sassuolo, Torino e Frosinone, accoppiate rispettivamente a due a due. I neroverdi di Alessio Dionisi hanno dovuto lottare contro i liguri fino ai tempi supplementari, in un match che non ne voleva sapere di sbloccarsi, e hanno trionfato solamente ai calci di rigore. Torino e Frosinone si sono date battaglia fino ai tempi supplementari, quando un gol di Reinier ha spezzato l'equilibrio.

Sassuolo - Spezia

Il Sassuolo, probabilmente, non si aspettava un match così arduo. Lo Spezia ha dato filo da torcere ai neroverdi, che hanno schierato perlopiù le seconde linee e hanno dovuto combattere fino ai tempi supplementari. I liguri hanno mantenuto la porta inviolata e solamente la lotteria dei calci di rigore li ha visti uscire sconfitti per cinque reti a quattro, a causa dell'errore dal dischetto di Luca Moro. Nel prossimo turno, quello degli ottavi di finale, gli emiliani sfideranno l'Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Torino - Frosinone

Il Frosinone è riuscito a compiere l'impresa e ha espugnato lo stadio Olimpico di Torino. I granata di Ivan Juric sono capitolati ai tempi supplementari. Dopo essere passati in svantaggio per un gol realizzato da Arijon Ibrahimovic, i padroni di casa avevano rimesso in piedi il match grazie alla marcatura di David Zima. Nell'extra-time, però, Reinier ha realizzato il 2-1 definitivo, che permetterà ai ciociari di affrontare il Napoli agli ottavi di finale.

Coppa Italia, i risultati dei sedicesimi di finale

Martedì 31 ottobre Cremonese - Cittadella 2-1 48' Andrea Bertolacci, 83' Alessio Vita, 120+1' Massimo Coda Salernitana - Sampdoria 4-0 28' Chukwubuikem Ikwuemesi, 45+1', 67' Loum Tchaouna, 86' Jovane Cabral Bologna - Hellas Verona 2-0 41' Nikola Moro, 62' Sydney van Hooijdonk Mercoledì 1 novembre Genoa - Reggiana 2-1 37' Muhamed Serifo Varela Djamanca, 53' Ridgeciano Haps, 99' Albert Gudmundsson Lecce - Parma 2-4 9' Simon Sohm, 28' Ange Yoan Bonny, 54' Roberto Piccoli, 76' Gabriel Strefezza, 90+4' Marin Pongracic (AU), 90+7' Dennis Man (R) Udinese - Cagliari 1-2 63' Axel Guessand, 80' Nicolas Viola, 120' Gianluca Lapadula Giovedì 2 novembre Sassuolo - Spezia 0-0 (5-4 calci di rigore) Torino - Frosinone 1-2 5' Arijon Ibrahimovic, 31' David Zima, 98' Reinier

Il programma degli ottavi di finale

Lazio - Genoa, 5 dicembre ore 21 Fiorentina - Parma, 6 dicembre ore 21 Napoli - Frosinone, 19 dicembre ore 21 Inter - Bologna, 20 dicembre ore 21 Juventus - Salernitana, 2 gennaio 2024 orario da definire Atalanta - Sassuolo, 2 gennaio 2024 orario da definire Roma - Cremonese, 2 gennaio 2024 orario da definire Milan - Cagliari, 2 gennaio 2024 ore 21