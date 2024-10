Italia-Belgio: tutti i precedenti. La tradizione sorride agli azzurri

Giovedì sera, alle 20.45, allo stadio Olimpico di Roma la nazionale italiana guidata dal ct Luciano Spalletti ospita i Diavoli Rossi del Belgio, guidati da Domenico Tedesco.

La partita tra Italia e Belgio, valevole per la terza giornata di Nations League, sarà il 25esimo scontro della storia. Gli azzurri sono nettamente in vantaggio negli scontri diretti con 16 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

La prima sfida avvenne il 1º maggio 1913, quando la nazionale italiana, ai tempi allenata da Umberto Meazza, trovò la prima vittoria sui rivali grazie al gol del centrocampista Guido Ara, allora perno della Pro Vercelli.

Da quella partita, anche per i successivi cinque incontri, le vittorie furono tutte italiane. L’ultima il 5 maggio 1950 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, dove gli azzurri del ct Ferruccio Novo vinsero per 3-1 grazie alla doppietta di Ermes Muccinelli (entrato dalla panchina nel primo tempo al posto di Giampiero Boniperti) e al gol di Amedeo Amadei.

La prima vittoria dei Diavoli Rossi arrivò invece due anni più tardi, il 24 febbraio 1952 in Belgio. L’Italia di Piercarlo Beretta subì un netto 2-0 contro i padroni di casa, decisiva la doppietta del giocatore belga José Moës.

Per ottenere un pareggio tra le due squadre, bisogna aspettare il 29 aprile 1972 durante i playoff per le qualificazioni agli Europei. La Nazionale allenata da Ferruccio Valcareggi e composta da gente del calibro di Sandro Mazzola, Gigi Riva e Giacinto Facchetti, non trova la rete e la partita si conclude a porte inviolate, 0-0.

Negli ultimi tre incontri, la Nazionale italiana è riuscita a ottenere tre vittoriei. Il 13 giugno 2016, la vittoria arrivò con un netto 2-0 durante la fase a gironi degli Europei di calcio 2016. Il ct della Nazionale di allora era l’attuale mister del Napoli Antonio Conte e i tre punti nel girone li portarono le reti prima di Emanuele Giaccherini e poi Graziano Pellè.

Altra vittoria per 2-0 quella ottenuta dagli azzurri durante gli Europei itineranti del 2021. Le reti di Nicolò Barella prima e Lorenzo Insigne poi, permisero alla squadra di Roberto Mancini di proseguire il percorso verso la vittoria della competizione.

L’ultima partita tra le due squadre è stata valida per il terzo posto di Nations League, il 10 ottobre 2021. Ancora Nicolò Barella, questa volta accompagnato dal rigore di Domenico Berardi, permisero all’Italia di conquistare un altro successo, a nulla servì il gol quasi allo scadere dell’attuale giocatore della Dea Charles De Ketelaere.