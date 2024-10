Juve, si ferma Koopmeiners: frattura alla costola

Torino, 10 ottobre 2024 – Si fermerà per un po’ di tempo Teun Koopmeiners. Il mediano olandese, sostituito durante Juve-Cagliari dello scorso weekend, dovrà curarsi per una lieve frattura costale. Il dolore accusato dall’olandese lasciava intuire una problema nella zona toracica, ma si sperava solo in una botta. Invece no, Koopmeiners, che ha svolto gli esami al J Medical, ha patito una live frattura scomposta alla costa destra e i tempi di recupero sono tuttora incerti.

Salta la Lazio, Motta ci spera per l’Inter

“Teun Koopmeiners, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa accusato al termine del primo tempo della partita contro il Cagliari, è stato sottoposto a esami diagnostici presso il Jmedical che hanno evidenziato la presenza di frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra. Il giocatore sarà sottoposto alle terapie del caso e la ripresa sarà valutata in base alla sintomatologia”, questo il comunicato del club diramato poco fa e che ancora non chiarisce i tempi di recupero di Koopmeiners, che può sfruttare la sosta per accorciare il recupero. Il giocatore verrà seguito giornalmente e sulla base anche delle sue sensazioni si capiranno in seguito i tempi per rivederlo in campo. Serve ovviamente che la frattura si ricomponga e che la costa non procuri più dolore a Koop, che nel frattempo dovrà anche tenersi in buono stato di forma per rientrare il prima possibile una volta smaltito l’infortunio. Sembra alquanto difficile rivederlo per il match con la Lazio del 19 ottobre, e di conseguenza anche per quello contro lo Stoccarda di Champions League del 22, mentre Thiago Motta spera riesca a recuperarlo in tempo utile per il big match del 27 ottobre contro l’Inter a San Siro. Sarà un altro spartiacque per la Juventus in campionato, dopo l'altro scontro diretto con il Napoli terminato uno a zero, e disputarlo con un Koopmeiners in più sarebbe certamente meglio per l’allenatore che sta ancora cercando un equilibrio generale tra produzione offensiva e tenuta difensiva. La Juve subisce pochissimo, ma in certi frangenti mostra ancora qualche lacuna a concretizzare e Koopmeiners può evidentemente aiutare. In questo periodo di assenza, dunque, potrebbe esserci una nuova occasione per Douglas Luiz, arrivato a Torino con grandi aspettative ma ancora molto lontano dal suo miglior rendimento. A Motta il compito di riportarlo su determinati standard dopo il difficile inizio di stagione. E senza Koopmeiners c’è bisogno di un altro tuttocampista, come Douglas Luiz faceva vedere all’Aston Villa.