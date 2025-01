Risultati e classifica. Oggi il clou, spicca Jesina-Biagio. Vigor Castelfidardo a Pergola

Una giornata, la 19esima nel girone A di Promozione, divisa in due. Oggi si giocano infatti le restanti quattro partite e sono sfide alquanto interessanti come il derby tra Jesina e Biagio Nazzaro Chiaravalle. In campo anche la Vigor Castelfidardo che sale in un campo insidioso come quello di Pergola. Gioca anche il Vismara, l’altra vice capolista appaiata al secondo posto assieme alla Jesina, in trasferta a Gabicce. Intanto ieri la Fermignanese continua a vincere e lo fa anche il Marina che conquista la quarta piazza in attesa dei risultati odierni. Continua la risalita il Moie Vallesina, mentre non muovono la classifica il Sassoferrato Genga e il Barbara Monserra.

PROMOZIONE (girone A), 19esima giornata (ore 15). Oggi: Gabicce Gradara-Vismara, Jesina-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Pergolese-Vigor Castelfidardo, Tavullia Valfoglia-Villa San Martino. Ieri: Marina-Sassoferrato Genga 2-1, Moie Vallesina-Sant’Orso 2-1, Lunano-Barbara Monserra 2-0, Fermignanese-Appignanese 3-0.

Classifica: Fermignanese 41; Vismara e Jesina 32; Marina 31; Gabicce Gradara 30; Vigor Castelfidardo 29; Tavullia Valfoglia 28; Villa San Martino 27; Moie Vallesina 26; Biagio Nazzaro Chiaravalle e Pergolese 25; Lunano 20; S.Orso e Sassoferrato Genga 16; Barbara Monserra 15; Appignanese 9.

Prossimo turno: Appignanese-Pergolese, Barbara Monserra-Marina, Biagio Nazzaro-Fermignanese, Sassoferrato Genga-Sant’Orso, Tavullia Valfoglia-Lunano, Villa San Martino-Gabicce Gradara, Vigor Castelfidardo-Jesina. Vismara-Moie Vallesina.