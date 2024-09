Risultati Liga quinta giornata: tutto facile per il Barcellona, vincono Real e Atletico

Milano 15 settembre 2024 - Quinta giornata di Liga spagnola si conferma il dominio, almeno in questo avvio di campionato, del Barcellona che schianta 1-4 il Girona sempre nel segno di Lamine Yamal (doppietta per lui). Vince anche il Real Madrid sul campo della Real Sociedad grazie ai due rigori di Vinicius e Mbappè. Vittoria sofferta e col brivido per l'Atletico Bilbao che va avanti di due reti contro il Las Palmas, resta in dieci, rischia di farsi rimontare ma poi Aitor Paredes chiude i conti. Non sbaglia nemmeno il Villarreal che vince a Mallorca e conferma il buon inizio di stagione. Da segnalare anche le ben cinque espulsioni totali nei nove match giocati. Il quinto turno di Liga si chiuderà lunedì sera (16 settembre, ndr) con la sfida tra Rayo Vallecano e Osasuna. Ripercorriamo tutte le sfida di giornata.

Tutti i match della quinta giornata

Quinto turno di Liga spagnola che si apre con la sfida di venerdì tra Betis Siviglia e Leganes, vinta dai padroni di casa. Partita dominata dal Betis, ma bisogna aspettare il 74' per vedere il primo dei due gol, a segnare è Abde Ezzalzouli, mentre a chiudere i conti ci pensa Vitor Roque all'86'. Si passa a sabato con quattro partite, tra le quali spicca Real Sociedad-Real Madrid terminata 0-2 per gli uomini di Ancelotti. La partita è molto vivace, con le due squadre che si fanno vedere dalle parti dei portieri: in particolare grnade intervento di Remiro su un colpo di testa di Rudiger. La Real Sociedad prova a distendersi in ripartenza e colpisce una clamorosa traversa con Becker. A inizio ripresa Sucic centra un altro palo, dopo quello a inizio partita e alla fine quando si sbagliano così tanti gol con il Madrid si paga caro. Al 58’: Sergio Gomez respinge di mano in area un tiro di Guler, provocando il rigore che Vinicius trasforma poi con freddezza. A venti minuti dal termine i baschi hanno quindi una buona chance per pareggiare di testa con Aguerd, ma a colpire sono ancora i Blancos: Vinicius si procura un altro rigore e Mbappe fa 2-0 al 75’. Vittoria anche per il Siviglia che batte di misura il Getafe. Al Sanchez Pizjuan la decide al minuto 23' Jesus Navas che lo fa bellissimo sul cross di Pedrosa. All’87’ i padroni di casa restano quindi in dieci per l’espulsione di Juanlu Sanchez, che rimedia due cartellini gialli nell’arco di quattro minuti: gli ospiti non riescono però a sfruttare la superiorità numerica. Il Villarreal vince sul campo del Mallorca per 1-2, con Alex Baena che porta avanti gli ospiti al minuto 27. I padroni di casa la rete del pareggio la trovano a inizio ripresa, quando ad andare a segno al 55’ è Muriqi, peccato però che il gol sia viziato da una posizione di fuorigioco e, dunque, annullato. La rete del pari però è nell'aria e, infatti, arriva: Raul Albiol inciampa in uno sfortunato autogol, permettendo alla squadra di Arrasate di pareggiare 1-1. La partita cambia quindi nuovamente al 69’: brutto intervento di Lato e rosso diretto per il terzino dei padroni di casa. Al 94' Ayoze Perez segna il 2-1 che regala il successo al Villarreal. Vittoria interna per l'Espanyol contro il Deportivo Alaves per 3-2 al termine di una gara bellissima. Avanti i padroni di casa al 21’: Javi Puado riceve palla in area e trafigge Sivera. Passa poco meno di un quarto d’ora e l’Alaves pareggia i conti: Conechny spiazza Garcia con un colpo di testa. Il risultato cambia nuovamente al minuto 56' con Puado che impatta benissimo di testa su assist di Tejero. Lo spagnolo concede anche il tris al minuto 63': fallo di Sivera in area e calcio di rigore per i catalani, con l’ex Saragozza che non sbaglia e porta a casa il pallone. L’Alaves non demorde e al 68’ si rifà sotto nuovamente: questa volta ad accorciare le distanze è Tenaglia. Nel finale resiste l'Espanyol che porta a cas i tre punti. Si arriva così a domenica con la netta vittoria del Barcellona contro il Girona. I blaugrana partono fortissimo e alla mezz'ora errore di David Lopez, che mette proprio Yamal a tu per tu con Gazzaniga. Quest'ultimo non sbaglia, siglando l'1-0, e dopo sei minuti raddoppia. Nella ripresa passa meno di un minuto e il Barca la chiude con Dani Olmo e il suo destro preciso. Il poker è nell'aria: Lewandowski lo manca due volte e Yamal sfiora la tripletta, ma al 63' ecco il meritato 4-0 con Casadò che buca la difesa con un filtrante e Pedri è letale, battendo Gazzaniga in uscita. Al 79' il gol della bandiera è di Stuani. Vittoria anche per il Celta Vigo contro il Real Valladolid. Il match inizia subito bene per i padroni di casa, che si portano in vantaggio con Hugo Alvarez (22') e raddoppiano sfruttando il fiuto del gol di Borja Iglesias. Nella ripresa il Valladolid batte un colpo col solito Raul Moro. All'81' arriva il rosso a Mario Martin e nel recupero Douvikas chiude i conti. In serata l'Atletico Madrid trova la terza vittoria su cinque incontri battendo il Valencia. Il primo gol lo firma l'ex Chelsea Conor Gallagher al minuto 39'. La partita la controllano gli uomini di Simeone che raddoppiano dopo dieci minuti nel secondo tempo con Antoine Griezmann che raccoglie l'assis di Samuel Lino. Nel finale c'è gloria anche per Julian Alvarez che in pieno recupero mette il suo timbro sul match. Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid e Villareal al momento imbattute in Liga dopo cinque giornate.