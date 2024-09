Risultati Serie B quinta giornata: Pisa corsaro a Salerno, ko Samp, vincono Sassuolo e Sudtirol

Milano, 15 settembre 2024 - Il Pisa di Pippo Inzaghi si prende la vetta solitaria della classifica dopo la quinta giornata di Serie B grazie alla vittoria contro la Salernitana al termine di una partita lunghissima. Già perché allo stadio Arechi a causa di un guasto nel collegamento con la sala Var di Lissone la gara è cominciata con oltre due ore e mezza di ritardo. Nelle altre sfide cade ancora la Sampdoria, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, perdendo 2-1 contro il Cosenza e restando così ultimi in classifica. Festeggiano invece Sudtirol, che passa 3-1 contro la Reggiana, e Sassuolo che vince a Carrara con i gol di Mulattieri e Thorstvedt. Ripercorriamo nel dettaglio le quattro gare di questa domenica di Serie B.

La doppietta di Bonfanti lancia il Pisa che vince a Salerno

Dopo l'attesa di due ore e trenta minuti si può giocare all'Arechi e a partire meglio sono gli ospiti: percussione centrale di Giovanni Bonfanti che serve in ottima posizione l’altro Bonfanti, Nicholas, freddo a battere Sepe. La Salernitana reagisce e per pochissimo, grazie a un miracolo di Semper, non trova il pareggio con la rovesciata spettacolare di Verde. Il pareggio arriva lo stesso, la firma però è di Tongya: che calcia bene dopo essere stato liberato in area da un tacco di Wlodarczyk. Poco prima della fine del primo tempo contatto Verde-Bonacina in area, l’arbitro viene richiamato alla Var e assegna il rigore. Dal dischetto Bonfanti realizza la doppietta. Nel secondo tempo a mettere la fara in ghiaccio ci pensa il destro a giro di Tramoni, mentre al 94' arriva il 3-2 firmato Simy su rigore per un tocco di mani di Moreo, ma ormai è troppo tardi. Pisa primo da solo con questo successo.

Il Sassuolo vince in casa della Carrarese

La grande occasione del primo tempo capita sui piedi di Thorstvedt che, servito da Laurentié, in area calcia malamente fuori. I neroverdi sono più aggressivi e nel secondo tempo sbloccano la partita: Mulattieri riceve in area da Volpato, difende il pallone, si gira e con un gran diagonale fulmina Breve. In pieno recupero si fa perdonare il centrocampista Thorstvedt che da due passi mette la sua firma sulla partita ipotecando i tre punti.

Samp ancora senza vittorie, vince il Cosenza

Al Marulla dopo otto minuti i padroni di casa sono già in vantaggio: gol capolavoro di D’Orazio che si coordina e tira fuori dal cilindro una conclusione al volo che non lascia scampo a Silvestri. Sottil cerca la svolta con i cambi, ne fa tre a inizio ripresa e la partita si accende. I blucerchiati agguantano subito il pari con Ioannou, liverato da una bella palla in verticale di Venuti. Nemmeno il tempo di esultare e il Cosenza torna avanti: passano tre minuti e il destro di Strizzolo dopo una bella azione personale vale il nuovo vantaggio. La Samp si rituffa subito in avanti e intorno all’ora di gioco Coda trova il pari su assist di Sekulov. Dopo una lunga revisione al Var, l’arbitro annulla per fuorigioco di Depaoli. Di fatto è l'ultima occasione e fiammata del match, il Cosenza vince e la Samp resta ultima in classifica.

Il Sudtirol ne fa tre alla Reggiana

Pronti, via e il Sudtirol è avanti al Mapei con Molina che segna al volo dopo appena 5 minuti. La Reggiana reagisce e trova il pari alla mezz’ora: sugli sviluppi di un corner il pallone arriva a Portanova, che trova il tocco giusto e fa 1-1. L’equilibrio dura poco: intorno al 40’, la botta dal limite di Arrigoni riporta avanti gli ospiti. Nel secondo tempo è sempre il Sudtirol a fare la partita e arriva, infatti, il tris con Martini che trova Merkaj, di tacco da Praszelik che non sbaglia davanti a Bardi e chiude i giochi sul 3-1.