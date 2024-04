Ritorna in campo anche la seconda categoria. L’Ostra ha un solo punto di margine, nel girone D tre squadre in appena due punti La Seconda Categoria ad Ancona vede una lotta serrata per la vittoria nei gironi C e D. Ostra e FC Osimo in testa, ma la competizione è aperta. Colle 2006 retrocesso. Partite decisive in programma oggi.