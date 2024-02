Roberto Baggio sbarca su Instagram, il video del Divin Codino è virale

Vicenza, 19 febbraio 2024 – Oltre 91mila follower in poco più di un giorno. E un post, il primo della sua vita, che in poche ore è diventato virale. Signori e signore, Roberto Baggio è sbarcato sui social, grazie alla figlia e fa già segnare numeri da campione.

È online infatti la pagina Instagram del Divin Codino, star delle più forti squadre della nostra serie A e indimenticabile Pallone d’oro nel 1993 quando giocava nella Juventus.

E il primo post è veramente unico, un video nel quale Baggio è l’attore protagonista. La figlia Valentina lo riprende in campagna, a bordo della sua famosissima Panda 4x4 verde sporca di fango dopo l’ennesima battuta di caccia.

Il Divin Codino arriva rombando, e a finestrino abbassato dice: "Grazie a tutti per quello avete scritto e l’affetto dimostrato e vi mando un forte abbraccio, grazie mille". A quel punto il giocatore più forte di sempre nel calcio italiano pensando che la ripresa fosse finita, si è rivolto alla figlia dicendole: "Oh, Ciccia, adesso basta però".

E le reazioni non si fanno attendere: Federico Bernardeschi, centrocampista del Toronto, subito gli scrive: “Finalmente il GOAT (Greatest of all time, il più grande si sempre), sbarca sui social”. E Pure Mattia Perin, secondo portiere della Juventus. L’opinionista DAZN Riccardo Montolivo, alza le mani: "Numero uno".