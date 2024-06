Roberto De Zerbi va al Marsiglia: sarà il nuovo allenatore dei francesi

Milano, 25 giugno 2024 - Dall'Italia all'Inghilterra, passando per Donetsk, e ora in Francia. Roberto De Zerbi sarà il nuovo allenatore dell'Olympique Marsiglia. A comunicarlo è stato proprio il club francese con una nota condivisa sui propri canali social, comunicando un accordo di massima con il tecnico bresciano.

"L'Olympique Marsiglia comunica di aver raggiunto un principio di accordo con Roberto De Zerbi. Il club sta attualmente lavorando con tutte le parti interessate per ufficializzare l'arrivo dell'allenatore italiano, così come quello del suo staff, sulla panchina dell'OM e preparare il suo arrivo a Marsiglia nei prossimi giorni".

Così si legge sul sito dello storico club di Ligue 1, che nell'ultima stagione ha chiuso con un bottino di soli 50 punti in 34 partite. Alla guida de Les Phoceens c'era il francese Jean-Louis Gasset, che aveva preso il posto a metà stagione di un altro italiano, Gennaro Gattuso. L'ex tecnico del Milan era stato esonerato dopo una serie di risultati negativi e il collega d'oltralpe è riuscito quantomeno a traghettare l'OM fino all'ottavo posto finale, rimanendo così fuori da ogni competizione europea, e fino in semifinale di Europa League salvo poi arenarsi contro l'Atalanta campione. In Coppa di Francia, il Marsiglia è stato eliminato a fine gennaio, al sesto turno, contro lo Stade Rennes ai calci di rigore per 10-9.

Dunque, Roberto De Zerbi eredita una situazione per certi versi simile al suo primo anno al Brighton. L'OM è una squadra che, dopo due secondi posti nel '19/'20 e nel '21/'22, ora si affaccia a una nuova stagione dove non disputerà nessuna delle tre coppe europee, dunque si concentrerà solo sul campionato. La volontà della società è quella di ritornare tra le grandi di Francia come un tempo, con un progetto serio e a lungo termine, anche per questo la scelta di un allenatore come De Zerbi si può rivelare ideale per cominciare un nuovo ciclo. Lo scoglio maggiore è rappresentato dal Paris Saint Germain. In questi anni di dominio in un paio di occasioni la squadra parigina si è vista soffiare il titolo da due rivali (Lilla nel 2020/'21, Monaco nel 2016/'17), dunque vedremo se l'ex allenatore del Sassuolo riuscirà a costruire una squadra che, con il suo calcio (in Inghilterra diventato famoso come De Zerbi-ball), si imporrà anche sul più quotato PSG: