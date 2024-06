Inghilterra-Slovacchia, orario e dove vederla: le probabili formazioni

Gelsenkirchen (Germania), 28 giugno 2024 - Ad Euro 2024 è arrivato il momento di fare sul serio. In Germania è vietato sbagliare da ora in avanti, con la fase ad eliminazione diretta che verrà inaugurata dagli ottavi di finale tra Italia e Svizzera. Domenica alle 18 tornerà in campo l'Inghilterra di Gareth Southgate, una delle più grandi favorite alla vigilia del torneo, che per ora non ha però pienamente convinto. La rivale della nazionale dei Tre Leoni sarà la sorprendente Slovacchia, che è riuscita a superare lo scoglio della fase a gironi grazie ad un piazzamento tra le migliori terze e vuole provare a fare lo sgambetto agli inglesi.

Il cammino delle due squadre

L'Inghilterra, come anticipato, non ha convinto granché la stampa, né gli stessi tifosi inglesi. Gareth Southgate ha a disposizione una rosa di giocatori di altissimo livello, che comprende uno dei reparti offensivi complessivamente più completi e validi presenti in questo europeo. Bellingham, Foden, Sakà e Kane finora non sono riusciti a trovare un equilibrio tale da poter confermare i pronostici, secondo i quali la nazionale dei Tre Leoni potrebbe finalmente portare a casa un trofeo che in bacheca manca. Il tabellone potrebbe venire incontro agli inglesi, i quali si trovano sullo stesso lato dell'Italia e dell'Olanda, ma in quello opposto rispetto a Francia, Germania, Spagna e Portogallo, ovvero le altre squadre candidate alla vittoria finale. Nella fase a gironi l'Inghilterra è uscita come vincitrice del gruppo C, con soli 5 punti raccolti, frutto di una vittoria di misura con la Serbia, un pareggio con la Danimarca e un altro, a reti bianche, contro la Slovenia. Il computo è di due soli gol fatti e uno subito, decisamente poco entusiasmante rispetto a ciò che si attendeva da questa squadra.

Di fronte ci sarà una compagine organizzata e d'esperienza, allenata da un tecnico che ha saputo imprimere il proprio gioco nel corso del tempo. La Slovacchia di Francesco Calzona l'ha spuntata come migliore terza nel gruppo E, dove la Romania a sorpresa ha terminato al primo posto davanti al Belgio e l'Ucraina ha concluso come ultima. La particolarità è che tutte queste squadre hanno conquistato quattro punti e solamente gli scontri diretti e la differenza reti hanno determinato le posizioni finali all'interno del raggruppamento. Gli slovacchi in particolare hanno pareggiato con la Romania, perso contro l'Ucraina e vinto di misura contro il Belgio.

Le probabili formazioni

Gareth Southgate non dovrebbe cambiare molto della squadra vista nell'ultima sfida dei gironi. Il modulo scelto sarà sempre il 4-2-3-1, con Pickford tra i pali e Walker, Stones, Guehi e Trippier in difesa. Rice è la certezza là in mezzo al campo, mentre dovrebbe essere Gallagher ad affiancarlo in mediana, dopo che l'esperimento Alexander Arnold è fallito miseramente. Intoccabile l'attacco, con Sakà, Bellingham e Foden che si muoveranno alle spalle di Harry Kane. Francesco Calzona si affiderà ai suoi fedelissimi, schierati in campo con il 4-3-3. Dubravka in porta, Pekarik, Vavro, capitan Skriniar e Hancko in difesa. La metà campo sarà di sostanza e qualità con Kucka, Lobotka e Duda, mentre il tridente sarà composto da Bozenik, Haraslin e Schranz.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Gallagher, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. CT: Southgate.

Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin. CT: Calzona.

Orario e dove vederla in tv

L'ottavo di finale tra Inghilterra e Slovacchia si disputerà a Gelsenkirchen, alla Veltins Arena, domenica 30 giugno alle 18. Il match ad eliminazione diretta verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. Lo streaming sarà disponibile su NowTv e su Sky Go.

