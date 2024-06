Veltins Arena a Euro 2024, storie e curiosità sullo stadio di Gelsenkirchen

L’Arena AufSchalke, o Veltins-Arena, è lo stadio della città di Gelsenkirchen che ospita le partite casalinghe dello Schalke 04, squadra militante nella seconda categoria del campionato tedesco, la Bundesliga 2.

Considerato uno degli stadi più innovativi di tutta Europa, l’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen non ha molta storia di cui potersi vantare dato che la sua inaugurazione risale a poco più di venti anni fa: il 13 agosto 2001.

Prima della costruzione di questo nuovo stadio, le partite dello Schalke 04 sono state giocate allo stadio Glückauf-Kampfbahn fino al 1973, per poi spostarsi verso il Parkstadion che ha ospitato la squadra tedesca fino alla nascita del nuovo impianto.

La Veltins-Arena, che prende il nome dalla sponsorizzazione fatta tra il birrificio privato VELTINS e il club tedesco, fa parte degli stadi di categoria 4 secondo il metro di classificazione della Uefa. Il giudizio massimo è stato assegnato per diversi motivi e sicuramente al primo posto troviamo il campo. Il terreno di gioco infatti è estraibile dalla struttura dello stadio, scivolando in uno spazio apposito adiacente in modo tale da poter permettere al manto erboso di respirare e liberare il pavimento. Come il campo, anche una delle due curve ha la possibilità di arretrare di circa venti metri e, così facendo, si permette l’organizzazione di altri eventi, come i concerti. Il tabellone, posto al centro dello stadio in pieno stile americano, è tra i più grandi presenti in un impianto europeo, mentre il tunnel che porta i giocatori dallo spogliatoio al campo è stato realizzato ricordando una vera e propria cava mineraria, dedicata alla antica e storica attività della regione della Ruhr. Per concludere, l’Arena AufSchalke è l’unica che contiene al suo interno una cappella, disponibile anche per battesimi e matrimoni.

Inaugurato nel 2001, non sono molti gli eventi ospitati dallo stadio di Gelsenkirchen. Oltre alle partite casalinghe dello Schalke 04, ha ospitato in passato partite del Mondiale di calcio 2006, tra le quali Inghilterra-Portogallo, valida per i quarti di finale della competizione. In Uefa Champions League l’unica finale giocata è stata nel 2004 tra il Monaco allenato da Didier Deschamps e il Porto guidato da José Mourinho, incontro terminato con la vittoria per 3-0 della squadra portoghese.

Grazie alla possibilità di estrarre il terreno di gioco e arretrare una parte della curva, la Veltins-Arena ha ospitato un enorme numero di concerti tra cui i giganti internazionali e nazionali dell’industria musicale, come gli U2, Robbie Williams, AC/DC e Bruce Springsteen. L’arena ha anche la capacità di ospitare gli sport da ghiaccio, infatti nel 2010 si è disputata la partita inaugurale del Campionato mondiale di hockey sul ghiaccio, ma si sono svolti anche i campionati di Biathlon.

Capienza: 50.000 spettatori

16/06: Serbia-Inghilterra ore 21

20/06: Spagna-Italia ore 21

26/06: Georgia-Portogallo ore 21

30/06: Ottavi di finale ore 18