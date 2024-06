Euro 2024, Signal Iduna Park: allo stadio di Dortmund il debutto dell’Italia

Il BVB Stadion è l’impianto che ospita le partite casalinghe del Borussia Dortmund. È chiamato con diversi nomi ed è riconosciuto in tutto il mondo grazie alla sua spettacolare curva: il muro giallo.

Sommario

La storia del Westfalenstadion, dal 2005 conosciuto anche con il nome di Signal Iduna Park per motivi commerciali, comincia circa negli anni ’60, quando il Comitato centrale e finanziario della città di Dortmund decide di non ampliare lo stadio “Rote Erde”, precedente casa della squadra, ma di costruirne uno nuovo. Tuttavia, questa scelta è venuta inevitabilmente a scontrarsi con un periodo di grande cambiamento interno alla zona della Ruhr, dove un forte processo di globalizzazione portava a una chiusura sempre più massiva delle miniere. L’economia della città si era basata da sempre sullo sviluppo del carbone e dell’acciaio e questo rappresentava il limite maggiore per poter intraprendere la costruzione di un nuovo stadio. La svolta si è presentata all’inizio degli anni ’70, quando a pochi anni dai Mondiali di calcio del 1974, la città di Colonia prese la decisione di non costruire alcuno stadio e, grazie a questa scelta, la città di Dortmund ottenne i finanziamenti necessari per attuare la costruzione del nuovo impianto calcistico.

Negli anni il Westfalenstadion ha subito ben cinque rinnovamenti, ma senza alcun dubbio il più caratteristico risale al 1999 con l’ampliamento della tribuna sud a 24.454 posti, che la rende la curva più grande e calda d’Europa.

Nel 2001 il Westfalenstadion ha ospitato la finale di Coppa Uefa, attuale Europa League, giocata tra Liverpool e Deportivo Alavés. Partita terminata 4-4 nei tempi regolamentari, alla fine dei tempi supplementari a trovare il goal vittoria e portare il trofeo a casa sono stai i “Reds” allenati da Gérard Houllier.

Anche durante i Mondiali di calcio 2006, giocati in Germania, la casa del Borussia Dortmund ha ospitato diverse partite, la più importante è stata senza dubbio la semifinale giocata tra la Nazionale tedesca padrona di casa e l’Italia guidata da Marcello Lippi. Match concluso con la vittoria degli azzurri che, grazie ai goal di Grosso e Del Piero durante il secondo tempo supplementare, riescono a raggiungere la finale della competizione.

Capienza: 62.000 spettatori

15/06: Italia-Albania ore 21

18/06:Turchia-Georgia ore 18

22/06: Turchia-Portogallo ore 18

25/06: Francia-Polonia ore 18

29/06: Ottavi di finale ore 21

10/07: Semifinale ore 21