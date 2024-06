Europei di calcio 2024: alla scoperta dell’Allianz Arena di Monaco

L’Allianz Arena di Monaco di Baviera ospita gli incontri casalinghi del Bayern Monaco ed è uno degli stadi più grandi e innovativi di Germania.

L’Allianz Arena di Monaco di Baviera, o Munich Football Arena, è uno degli stadi più all’avanguardia del panorama calcistico europeo. Dopo il Grünwalder Stadion, raso al suolo durante la seconda guerra mondiale e poi ricostruito, e l’Olympiastadion di Monaco, costruito con l’obiettivo di ospitare la XX Olimpiade del 1972, lo stadio situato nel quartiere di Fröttmaning ospita dal 2005 gli incontri casalinghi del club più titolato di Germania: il Bayern Monaco.

Di proprietà dal 2017, dato che fino a quel momento era condiviso con gli storici rivali del Monaco 1860, L’Allianz Arena è dunque il terzo stadio che i bavaresi possono chiamare “casa” ed è stato il primo impianto con un rivestimento esterno in grado di cambiare colore.

Nel corso degli anni, l’Allianz Arena ha ospitato importanti competizioni internazionali. La partita più importante è senza dubbio la finale di Champions League 2011/12 giocata tra gli inglesi del Chelsea e i padroni di casa del Bayern Monaco, allenati da Jupp Heynckes. Una delle finale più indimenticabili nella storia della competizione, una partita che rimane in fase di stallo fino alla rete siglata dall’attaccante tedesco Thomas Müller al minuto 83, che porta i bavaresi vicino al sogno. Bastano però 5 minuti ai “Blues”, quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dallo spagnolo Juan Mata, l’attaccante ivoriano Didier Drogba realizza il goal del pareggio con uno splendido colpo di testa che batte il portiere Manuel Neuer. Durante i tempi supplementari è però lo stesso autore del goal a causare un calcio di rigore in favore del Bayern Monaco, rigore che viene neutralizzato dal portiere del Chelsea Petr Čech. Sono dunque i calci di rigore a decretare la vittoria della squadra di Londra, guidata dall’italiano Roberto di Matteo diventato allenatore ad interim nel marzo dello stesso anno, sostituendo l’esonerato André Villas-Boas.

Un’altra grande competizione ospitata dall’Arena di Monaco sono stati i quarti di finale degli Europei di calcio 2020 con la partita Belgio-Italia, terminata con la vittoria della nazionale di Roberto Mancini per 2-1, grazie ai goal di Nicolò Barella e Lorenzo Insigne.

Inoltre l’Allianz Arena è stata lo stadio dove si è giocata la partita di apertura dei Mondiali di calcio 2006, dove la Germania ha superato per 4-2 la nazionale del Costa Rica grazie alle reti di Philipp Lahm, Torsten Frings e alla doppietta di Miroslav Klose.

Anche la finale di Champions League 1996/97 vinta dai tedeschi del Borussia Dortmund per 3-1 ai danni dei campioni in carica della Juventus è tra gli eventi calcistici più importanti ospitati dallo stadio di Monaco.

Capienza: 66.000 spettatori

Come per Euro 2020, l’Allianz Arena ospiterà le partite di Euro 2024 e sarà lo stadio in cui si giocherà la partita di apertura della competizione.

14/06: Germania-Scozia ore 21

17/06: Romania-Ucraina ore 15

20/06: Slovenia-Serbia ore 15

25/06: Danimarca-Serbia ore 21

02/07: Ottavi di finale ore 18

09/07: Semifinale ore 21