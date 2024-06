Euro 2024, guida completa alla Stuttgart Arena

La Stuttgart Arena, o MHPArena, è un antico stadio tedesco che ospita le partite casalinghe dello Stoccarda, squadra che milita nel massimo campionato tedesco, la Bundesliga.

L’impianto è stato costruito nel 1933 per ospitare il 15esimo festival tedesco della ginnastica e, visto il periodo storico, è stato inaugurato dedicando il nome al cancelliere tedesco. Il nome dello stadio è cambiato molte volte con il passare degli anni, nel 1949 infatti è stato modificato dall’amministrazione militare americana in “Stadio Neckar”, nome preso dal fiume che passa a poca distanza dall’impianto. Nel 1993, in vista dei Campionati Mondiali di atletica leggera, lo stadio è stato ribattezzato come Gottlieb-Daimler, in onore dell’ingegnere tedesco che ha portato la città di Stoccarda a diventare un emblema del settore automobilistico, grazie alla nascita del marchio Mercedes-Benz. È proprio la famosa macchina tedesca a dare il suo nome allo stadio, diventando il 30 Luglio 2008 la “Mercedes-Benz Arena”, nome che ha mantenuto fino a poco tempo fa. Dalla stagione 2023/24 appena conclusa, l’impianto è stato nuovamente ribattezzato in “MHPArena Stuttgart” per motivi commerciali. I diritti sul nome sono stati infatti acquistati per dieci anni dalla società di consulenza IT e nel settore automobilistico MHP.

Lo stadio di Stoccarda ha ospitato diversi eventi calcistici nel corso degli anni. Ha fatto parte degli impianti che hanno ospitato le partite dei Mondiali di calcio 2006, tra le quali troviamo la finale valida per il terzo posto della competizione giocata tra Germania e Portogallo. Partita vinta dalla Nazionale tedesca per 3-1 grazie alla doppietta dell’ex centrocampista Bastian Schweinsteiger e all’autorete del mediano portoghese Petit.

Nella stagione 1987/88 la MHPArena è stata luogo della finale di Coppa dei Campioni, alzata dagli olandesi del PSV Eindhoven contro i portoghesi del Benfica solamente dopo i calci di rigore.

L’anno successivo, durante la stagione 1988/89, in campo tedesco si è disputato il ritorno della finale di Coppa Uefa tra Stoccarda e Napoli, trofeo vinto dalla squadra partenopea e alzato dal capitano degli azzurri Diego Armando Maradona.

Diversi sono stati gli sport ospitati dalla Stuttgart Arena nel corso degli anni e il football americano è uno tra questi. Conclusa da poco la seconda guerra mondiale, le truppe dell’esercito americano hanno organizzato diverse partite all’interno dello stadio, chiamato ai tempi “Stadio Neckar” e questa tradizione è stata recuperata anche durante gli anni ’90 per disputare la finale dell’Eurobowl 1997.

Negli anni ’50, sempre al Neckarstadion, si esibirono per ben due volte anche la famosa squadra di basket americana degli Harlem Globetrotters, davanti a un grande numero di persone.

Nel 1993 la città di Stoccarda ha ospitato anche i Campionati Mondiali di atletica leggera, dove l’Italia è riuscita a conquistare solamente un totale di quattro medaglie: tre argenti e un bronzo.

Capienza: 51.000 spettatori

16/06: Slovenia-Danimarca ore 18

19:06: Germania-Ungheria ore 18

23/06: Scozia-Ungheria ore 21

26/06: Ucraina-Belgio ore 18

05/07: Quarti di finale ore 18