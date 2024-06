Olympiastadion di Berlino, storia e segreti dell’impianto che ospiterà la finale di Euro 2024

L’Olympiastadion di Berlino è lo stadio più grande della Germania e ospita le partite casalinghe dell’Herta Berlino.

Sommario

È stato costruito nel 1934, in tempi molto brevi, per ospitare le Olimpiadi che si sono tenute in Germania nel 1936. La poca cura del mantenimento dello stadio aveva portato, alla fine degli anni ’90, il pensiero di abbattere la struttura stessa, perché erano troppi i danni strutturali. Grazie alla concessione da parte della Fifa dei Mondiali di calcio 2006, lo stadio venne risanato e modernizzato dal 2000 al 2004, per un costo totale di 242 milioni di euro.

Dal 1985 è il terreno di gioco di tutte le finali della Coppa di Germania. L’ultima disputata è stata la partita tra Kaiserslautern e Bayer Leverkusen, vinta di misura dalla squadra allenata da Xabi Alonso. Ha ospitato la finale dei Mondiali di calcio 2006 giocata tra Italia-Francia e vinta dagli azzurri guidati da Marcello Lippi. Terminata 1-1 con le reti siglate prima su calcio di rigore dal centrocampista francese Zinedine Zidane, alla sua ultima partita in carriera, poi dal difensore italiano Marco Materazzi sugli sviluppi di un calcio d’angolo, solamente dopo i calci di rigore la nazionale degli azzurri è riuscita a conquistare il suo quarto titolo mondiale.

Durante la stagione 2014/15 a Berlino si è giocata la finale di Champions League tra Barcellona e Juventus, terminata con il punteggio di 3-1 in favore degli uomini di Luis Enrique. Una partita che comincia in salita per gli uomini di Massimiliano Allegri perché dopo solo 4’ il croato Ivan Rakitić apre le marcature. Il pareggio dei bianconeri arriva al 55’ con la rete dello spagnolo Álvaro Morata, ma a chiudere la partita ci pensano il centravanti blaugrana Luis Suárez al 68’ e il talento brasiliano Neymar che, al 97’, chiude definitivamente il match consegnando alla squadra spagnola la quinta Champions League della loro storia.

Nel 2009 a Berlino si sono disputati i Mondiali di atletica e, proprio in questo stadio, il giamaicano Usain Bolt ha realizzato i record del mondo, ancora oggi imbattuti, correndo i 100 metri in 9’’58 e i 200 metri in 19’’19.

Anche nel 1936 lo stadio tedesco ospitò le Olimpiadi, dove il giovane 23enne afroamericano Jesse Owens riuscì a conquistare ben 4 medaglie d’oro in altrettante differenti discipline: nei 100 e 200 metri, nel salto in lungo e nella staffetta 4x100, tutte davanti ad Adolf Hitler e alla Germania nazista.

Capienza: 71.000 spettatori

L’Olympiastadion fa parte dei dieci stadi selezionati per ospitare quelle che saranno le partite ad Euro 2024.

15/06: Spagna-Croazia ore 18

21/06: Polonia-Austria ore 18

25/06: Olanda-Austria ore 18

29/06: Ottavi di finale ore 18

06/07: Quarti di finale ore 21

14/07: Finale ore 21