Europei di calcio 2024, ecco la Frankfurt Arena: lo stadio che ha visto Muhammad Ali

La Frankfurt Arena, più conosciuta come Deutsche Bank Park, è lo stadio situato a Francoforte sul Meno e ospita le partite casalinghe dell’Eintracht Francoforte, club vincitore dell’Europa League 2020/21 che milita nel massimo campionato tedesco, la Bundesliga.

La nascita delle Olimpiadi moderne ad Atene nel 1896 ha portato in molti paesi la volontà e il desiderio di poter ospitare un evento di tale importanza. Nonostante la brusca frenata causata dalla prima guerra mondiale, il 21 maggio 1925 viene inaugurato l’impianto sportivo di Francoforte sul Meno che ospitava numerosi sport oltre le partite casalinghe del FSV Francoforte. L’impianto fu costruito in tempo per ospitare le Olimpiadi dei lavoratori, accogliendo atleti provenienti da undici paesi diversi. Negli anni ’30, dunque sotto il regime, lo stadio veniva utilizzato principalmente per ospitare eventi politici più che sportivi, così fino al termine del secondo conflitto mondiale.

Quando le truppe americane confiscarono lo stadio, ribattezzandolo “Parco della Vittoria”, non consentivano quasi mai l’organizzazione di eventi sportivi, fino al loro ritiro dalla città tedesca il 7 giugno 1950. Ripreso in mano l’impianto, questo è stato ribattezzato con il nome di “Waldstadion” e, dato l’inutilizzo durato diversi anni, è stato presto ristrutturato. Lo stadio, che dal 1963 ha cominciato ad ospitare le partite casalinghe dell’Eintracht Francoforte, ha subito nel corso del tempo diverse ristrutturazioni, di cui una necessaria per ospitare le partite della Coppa del Mondo 1974 e la sua cerimonia d’apertura, che si è svolta proprio nel rinnovato Waldstadion. Anche l’assegnazione dei Mondiali di calcio 2006 ha portato inevitabilmente un intervento necessario a buona parte degli stadi tedeschi, tra cui quello dell’Eintracht. Più che un rinnovamento, lo stadio è stato completamente modernizzato tra il 2002 e il 2005, le tribune sono state demolite e sostituite, costruiti nuovi impianti di drenaggio e riscaldamento, la pista di atletica eliminata in modo da avvicinare gli spettatori al campo ed è stato costruito un enorme tetto a tenda in grado di chiudersi completamente in poco meno di venti minuti rendendolo agli occhi dei tifosi “la più grande decappottabile del mondo”.

Dal 1º luglio 2020 lo stadio ha preso il nome di Deutsche Bank Park dopo aver raggiunto un accordo commerciale con la famosa banca tedesca.

Il Mondiale di calcio 1974 giocato in Germania è stato senza dubbio il primo evento sportivo importante che lo stadio di Francoforte ha accolto. Il terreno di gioco ha ospitato la cerimonia d’apertura dell’evento e anche la prima partita del torneo giocata tra Brasile-Jugoslavia e terminata 0-0.

Durante i Mondiali del 2006 è stato il palcoscenico dello spettacolare quarto di finale giocato tra Brasile e Francia, vinto dai Blues allenati da Raymond Domenech grazie al gol dell’ex centravanti dell’Arsenal Thierry Henry.

Nel 1988, durante i campionati Europei di calcio, anche Inghilterra-Urss, terminata 3-1 per la nazionale sovietica, è stata una delle partite giocate nello stadio di Francoforte sul Meno.

Il primo storico trionfo europeo dell’Eintracht Francoforte è stato vinto davanti ai suoi tifosi durante il ritorno della finale di Coppa Uefa 1979/80 giocata contro i connazionali del Borussia Mönchengladbach, terminata con il risultato complessivo di 3-3, ma vinta dai padroni di casa per aver realizzato il maggior numero di goal in trasferta durante la partita di andata.

Nel 2027 la Deutsche Bank Park dovrà prepararsi ad ospitare, dopo molti anni, una finale, quella di Europa League.

In passato sono stati diversi gli sport praticati all’interno dell’Arena. Nel 1960 la presenza di una pista ciclabile permetteva non solo gare ciclistiche, ma all’occorrenza veniva praticato anche hockey e pattinaggio sul ghiaccio tramite l’installazione sulla pista di due superfici ghiacciate.

Nel 1976 sono stati ospitati i campionati tedeschi di atletica leggera, mentre diversi anni dopo, la Duetsche Bank Park è stata la casa del football americano, fino allo scioglimento della squadra dei Frankfurt Galaxy nell’estate del 2007.

L’evento sportivo extra calcistico più importante è stato disputato il 10 settembre 1966, quando lo stadio di Francoforte ha ospitato il match valido per decretare il campione del mondo dei pesi massimi. L’incontro di pugilato valevole per il titolo ha visto scontrarsi Karl Mildenberger e Muhammad Ali, vincitore dell’incontro terminato al 12º round.

Capienza: 47.000 spettatori

17/06: Belgio-Slovacchia ore 18

20/06: Danimarca-Inghilterra ore 18

23/06: Svizzera-Germania ore 21

26/06: Slovacchia-Romania ore 18

01/07: Ottavo di finale ore 21