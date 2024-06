Italia, difesa a pezzi con la Svizzera: Bastoni ha la febbre, Dimarco a parte (e siamo senza Calafiori)

Roma, 28 giugno 2024 – Problemi in difesa per Spalletti in vista della partita Italia-Svizzera: oltre all’assenza di Calafiori, squalificato per un cartellino giallo rimediato negli ultimi minuti contro la Croazia, nell’ultimo allenamento di rifinitura si segnalano le assenze di Alessandro Bastoni, che ha la febbre, e di Federico Dimarco che si è allenato con una sessione separata dal gruppo.

La difesa in affanno

Per la sfida da dentro o fuori con la Svizzera Spalletti rischia di avere una difesa decisamente sotto organico alla quale mancherebbero tre pilastri di questa nazionale: Calafiori, che è stato decisivo contro la Croazia, è stato squalificato a causa di un cartellino giallo, mentre nell’ultima seduta di rifinitura che si è tenuta questa mattina prima della partenza per Berlino spiccavano le assenze di due difensori del blocco Inter: Bastoni e Dimarco. Il centrale difensivo ha la febbre, ma dopo una fase di lavoro in palestra sarà comunque aggregato al gruppo, mentre il terzino si sta allenando a parte.

Gli ottavi di finale

Alle 18 di domani gli azzurri di Spalletti scenderanno in campo contro i rossocrociati di Murat Yakin per gli ottavi di finale del campionato europeo dopo aver superato i gironi grazie ad un sofferto pareggio contro la Croazia di Modric. C’è grande attesa anche per le altre sfide degli ottavi di finale di questo europeo: Inghilterra-Slovacchia, Austria-Turchia, Romania-Olanda, Spagna-Georgia, Germania-Danimarca, Portogallo-Slovenia e Francia-Belgio.