Dove vedere gli ottavi di finale degli Europei in tv: date e orari, la guida completa

Ci avviciniamo agli ottavi di finale di Euro 2024, che avranno inizio sabato alle 18 con la sfida tra Italia e Svizzera. Grazie alla rete all'ultimo secondo di Mattia Zaccagni, gli azzurri hanno staccato il pass per la fase a eliminazione diretta del torneo, dove affronteranno la nazionale elvetica, arrivata seconda nel Gruppo A dopo essere stata virtualmente prima fino al 92’. Gli altri accoppiamenti sono i seguenti: Germania-Danimarca, Inghilterra-Slovacchia, Spagna-Georgia, Francia-Belgio, Portogallo-Slovenia, Romania-Olanda e Austria-Turchia.

L'esultanza degli azzurri per la qualificazione agli ottavi

Italia-Svizzera (sabato 29 giugno alle 18)

Gli azzurri arrivano alla partita grazie alla qualificazione agguantata all'ultimo secondo con la rete di Zaccagni su assist di Calafiori. Il centrale del Bologna, tuttavia, non potrà essere della partita a causa della squalifica, così come Widmer per la Svizzera. La partita sarà trasmessa in diretta tv sia in chiaro che a pagamento. Per quanto riguarda la tv pubblica, il match sarà trasmesso sia su Rai 1 che su RaiPlay, mentre per la televisione satellitare l'emittente che trasmetterà la sfida tra gli azzurri e la Svizzera sarà Sky. Diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). Inoltre, il match si potrà seguire anche in live streaming sulle app di Rai Play, Sky Go e Now Tv.

Germania-Danimarca (sabato 29 giugno alle 21)

I tedeschi si presentano alla partita da vincitori del loro girone, grazie alla zuccata al 92’ di Füllkrug che è valsa il pareggio contro la Svizzera. I danesi, invece, hanno chiuso al secondo posto nel gruppo con Inghilterra, Slovenia e Serbia. La Germania dovrà fare a meno dello squalificato Tah, mentre Rudiger è in dubbio a causa dell'infortunio ai flessori. Per la Danimarca, invece, sarà assente l'ex Lecce Hjulmand, anche lui per squalifica. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), mentre in streaming sarà visibile su Sky Go e Now Tv.

Inghilterra-Slovacchia (domenica 30 giugno alle 18)

L'Inghilterra ha chiuso da prima nel gruppo C con diverse polemiche legate alla qualità del gioco, mentre la Slovacchia ha centrato la qualificazione come migliore terza nel gruppo E, nel quale tutte le squadre hanno chiuso con lo stesso numero di punti (4). La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Inoltre, sarà trasmessa in streaming su Sky Go Now Tv.

Spagna-Georgia (domenica 30 giugno alle 21)

La Spagna arriva alla partita dopo aver chiuso in testa nel gruppo B: gli spagnoli sono tra i favoriti per la vittoria finale e hanno dimostrato di essere pericolosissimi soprattutto sulle fasce, dove agiscono le saette Nico Williams e Lamine Yamal. Di fronte a loro, domenica, ci sarà la Georgia, una delle squadre rivelazione di questo torneo ma che dovrà fare a meno di Anzor Mekvabishvili, causa squalifica. La partita sarà trasmessa sia in chiaro (Rai 1), che sulle reti Sky. Per l'emittente privata, i canali nei quali sarà possibile vedere la partita sono Sky Sport Uno (201), Sky Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In streaming, invece, sarà trasmessa su Rai Play, Now Tv e Sky Go.

Francia-Belgio (lunedì 1 luglio alle 18)

Sfida tra due pesi massimi del torneo: la Francia di Deschamps (che ha chiuso al secondo posto del gruppo D) e il Belgio di Tedesco (secondo del gruppo E). Il match sarà visibile sui canali Sky a partire dalle 18 di lunedì 1 luglio. I canali sui quali l'emittente privata trasmetterà la partita sono Sky Sport Uno (201), Sky Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In streaming, invece, sarà possibile vedere il match su Now Tv e Sky Go.

Portogallo-Slovenia (lunedì 1 luglio alle 21)

Dopo la sconfitta contro la Georgia, il Portogallo di Cristiano Ronaldo tornerà in campo lunedì alle 21 contro la Slovenia, classificatasi al terzo posto nel gruppo C ma che dovrà fare a meno dello qualificato Janza. Il match sarà visibile sia in chiaro che a pagamento. Per quanto riguarda la tv pubblica sarà visibile su Rai 1, mentre per la tv a pagamento si potrà vedere su Sky Sport Uno (201), Sky Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In streaming sarà visibile su Rai Play, Now Tv e Sky Go.

Romania-Olanda (martedì 2 luglio alle 18)

Dopo l’ottimo girone giocato, chiuso al primo posto, la Romania tornerà in campo martedì alle 18, e ad affrontarla ci sarà l'Olanda, che nel gruppo D con Austria, Francia e Polonia si è classificata come terza. Per i rumeni sarà assente Bancu, mentre per l'Olanda saranno tutti arruolabili. Il match sarà un'esclusiva Sky, che trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.

Austria-Turchia (martedì 2 luglio alle 21)

Chiuderà il quadro degli ottavi di finale la sfida tra Austria e Turchia. Gli austriaci, che dovranno fare a meno di Patrick Wimmer, si sono qualificati al primo posto nel gruppo D davanti a Francia, Olanda e Polonia, mentre i turchi hanno chiuso in seconda posizione nel gruppo F alle spalle del Portogallo. Per la squadra di Montella ci saranno due assenze pesanti: sia Calhanoglu che Akaydin, infatti, saranno fuori per squalifica. La partita sarà visibile sia in chiaro che a pagamento. Per la tv pubblica, il match sarà visibile su Rai 1, mentre sulle reti Sky sarà trasmessa su Sky Sport Uno (201), Sky Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In streaming sarà visibile su Rai Play, Now Tv e Sky Go.