Italia, l’arte di sorprendere. Pronostico degli ottavi contro la Svizzera: quote e curiosità

Dal trionfo in Spagna del 1982 al Mondiale di Usa 94, con la speranza di ripetere questa ‘tradizione’ anche agli Europei 2024: la nazionale italiana è famosa per la sua capacità di trasformarsi nel corso delle più importanti competizioni internazionali, come dimostrano alcuni dei casi storici più eclatanti.

La festa dei giocatori italiani dopo il pareggio contro la Croazia

Nel 1982 in Spagna c’è stato un percorso che ha visto gli azzurri di Bearzot collezionare tre pareggi nella fase a gironi contro Polonia, Perù e Camerun, per poi migliorare progressivamente battendo squadre del calibro di Argentina, Brasile e Polonia fino alla schiacciante vittoria finale contro la Germania dell’Ovest.

Negli Stati Uniti, nell’edizione 1994 del Mondiale, la squadra di Sacchi perse la partita di apertura contro l’Irlanda (0-1) e rischiò di non passare il turno: decisivi la vittoria con la Norvegia (1-0) e il pareggio col Messico (1-1). Quell’Italia, partita tra le critiche generali, trascinata da Roberto Baggio riuscì poi a entusiasmare e arrivare fino all’ultimo atto perso ai rigori contro il Brasile.

C’è anche una componente di fortuna da non sottovalutare per la nostra nazionale, come ad esempio la semifinale degli Europei 1968 con l’Unione Sovietica: la partita finì 0-0 e gli azzurri vinsero solo grazie al lancio della monetina.

Iniziare in salita e giocarsi tutto nelle fasi a eliminazione diretta sembra quindi essere la caratteristica tipica della nazionale. Basti pensare a lunedì scorso, quando il pareggio a sette secondi dalla fine di Zaccagni contro la Croazia ha garantito alla squadra di Spalletti il pass per gli ottavi di finale. L’Italia, offerta a 16 su Sisal.it, si posiziona poco fuori dalla Top 5 delle favorite alla vittoria finale, ma sembra pronta a riservare sorprese.

Quindi con la stessa determinazione mostrata dalla Nazionale del 1982 e un po’ di fortuna a cui attingere dal ‘68, si spera che Donnarumma e compagni siano pronti a lasciarsi alle spalle una partenza difficoltosa per affrontare una Svizzera forte e agguerrita. Gli ultimi due incroci con gli elvetici sono carichi di amarezza e proprio sulla voglia di rivincita si basano gli esperti Sisal che vedono il trionfo italiano a 2,45, mentre per quello della Svizzera si sale fino a 3,30.

La sfida di sabato alle 18 a Berlino sarà cruciale per provare a riconquistare il titolo di campioni d’Europa, ma per Jorginho sarà anche l’occasione per riscattarsi contro il suo avversario più temuto: Sommer. Il centrocampista azzurro, dopo aver fallito ben due rigori con la Svizzera, incluso quello del 2021 che costò all’Italia la qualificazione ai Mondiali in Qatar, le tenterà tutte per vendicarsi, anche se appare difficile vederlo nel tabellino dei marcatori visto che un suo gol è in quota a 12.