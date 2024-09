Rodri, il ginocchio fa crack: stagione finita per il centrocampista del City

Manchester, 24 settembre 2024 –. La scorsa stagione era terminata con la vittoria dell’europeo con la sua Spagna, nella quale Rodri ha dimostrato di essere un punto di riferimento sotto tutti i punti di vista: tecnico, tattico e caratteriale. Non è un caso, infatti, che il mister della nazionale spagnola De La Fuente abbia sempre contato sul centrocampista del Manchester City, schierandolo titolare in 6 delle 7 partite della Spagna durante l’Europeo in Germania (l’unica assenza, contro l’Albania, è stata dettata dalla squalifica). 86' contro la Croazia, 90' contro l’Italia, 90' contro la Georgia agli ottavi di finale, 120' ai quarti contro la Germania, nuovamente 90 contro la Francia in semifinale e 45 in finale contro l’Inghilterra, con De La Fuente che è stato costretto a sostituire il centrocampista al termine del primo tempo a seguito dell’infortunio ai flessori. Insomma, l’Europeo non ha fatto altro che dimostrare la qualità del centrocampista del Manchester City, che ha concluso la stagione con più di 60 partite disputate e una seria candidatura al Pallone d’oro 2024. Proprio dopo la vittoria di Euro2024, inoltre, Rodri ha raggiunto il suo massimo valore secondo i dati di Transfermarkt, arrivando a toccare quota 130 milioni di euro.

Ma se la stagione 2023-24 è stata fantastica per il numero 16 del City, l’annata 2024-25 è iniziata nel peggior modo possibile, rivelandosi un vero e proprio incubo. Al 21’ della gara tra Manchester City ed Arsenal, il centrocampista ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore destro, quando, nel tentativo di sfuggire dalla marcatura di Thomas Partey, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il suo ginocchio ha compiuto un movimento scomposto, costringendolo ad abbandonare il terreno di gioco. Il centrocampista, però, prima di sottoporsi ad un’operazione chirurgica, vuole procedere con ulteriori accertamenti, consultando diversi specialisti, per poi valutare al meglio come agire per tornare in campo il prima possibile, ma in ogni caso la sua stagione sembra giunta al capolinea. L’infortunio, comunque, non dovrebbe incidere sull’assegnazione del Pallone d’oro 2024, dal momento che il regolamento del premio prevede che venga considerato il periodo che va da agosto 2023 a luglio 2024, mesi nei quali il centrocampista spagnolo ha vinto una Supercoppa Europea, una Premier League e, appunto, proprio l’Europeo. Le votazioni formalmente si chiudono il 30 settembre, perciò l’infortunio potrebbe in minima parte influire sull’assegnazione del premio, ma in larga parte i giochi sono già fatti, e Rodri è uno dei candidati principali per la vittoria di questo premio, insieme a Vinicius Junior, vincitore della Champions con il Real Madrid.