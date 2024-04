Abraham tiene in corsa la Roma: "Ora il Bayer, sarà durissima"

2

ROMA

2

(4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6, Juan Jesus 5, Olivera 7; Anguissa 6, Lobotka 6.5, Cajuste 5.5 (24’ st Traoré 5.5, 44’ st Ostigard sv); Politano 6 (24’ st Ngonge 6), Osimhen 6.5, Kvaratskhelia 6.5 (41’ st Raspadori sv). Allenatore: Calzona 6.

ROMA (4-3-2-1): Svilar 7; Kristensen 5.5 (41’ st Baldanzi sv), Mancini 6, Ndicka 6.5, Spinazzola 5.5; Bove 5.5 (24’ st Sanches 5), Cristante 6, Pellegrini 6; Dybala 7, El Shaarawy 5 (16’ st Angelino 6); Azmoun 5.5 (24’ st Abraham 7). Allenatore: De Rossi 6.

Arbitro: Sozza di Seregno 5.5.

Reti: 14’ st Dybala (rig.), 19’ st Olivera, 39’ st Osimhen (rig.), 44’ st Abraham.

Note: ammoniti: Rrahmani, Anguissa. Angoli: 9-2 per il Napoli. Recupero: 1’; 5’.

Si salva con Abraham in extremis, la Roma, ma con l’Atalanta che corre e ha anche una partita da recuperare, la corsa Champions dei ragazzi di De Rossi si complica, a meno di non riuscire a passare per la vittoria in Europa League ovviamente.

Al “Maradona” succede tutto nella ripresa: Dybala dal dischetto apre le marcature, gli azzurri ribaltano tutto con Olivera e Osimhen (anche lui dagli undici metri, per un fallo molto discusso al limite dell’area assegnato dal Var), infine Abraham che segna in sospetto fuorigioco, ma dopo la consultazione con l’occhio elettronico Sozza convalida la rete che scrive il pareggio finale.

E alla fine libera la propria gioia dopo una stagione segnata da un brutto infortunio e il rientro in campo solo nelle ultime gare: "È stata una partita difficile, il Napoli è un’ottima squadra, che ha vinto lo scudetto lo scorso anno. Mi sono fatto trovare al posto giusto al momento giusto, sono contento per il gol. Non sono tre punti come volevamo, ma portiamo comunque a casa un pareggio".

Chi guarda avanti, alla semifinale di Europa League, è Daniele De Rossi: "Un punto che vale 1 in classifica e non troppo dal punto di vista del morale. Abbiamo fatto una partita sottotono contro una squadra che è proprio tanto forte. Dovevamo fare una prestazione super per vincere, loro hanno tirato fuori l’orgoglio dei campioni, ormai ex campioni, ma con i giocatori che hanno sono difficilissimi da affrontare".

E ora il Bayer Leverkusen, rivale dei giallorossi nelle semifinali di Europa League: "Onestamente era molto forte anche il Milan, avevo paura anche del Brighton e pure del Feyenoord – dice De Rossi –. Abbiamo incontrato squadre che volevano giocare a calcio, un po’ simili tra loro. Ed è difficile affrontare chi vuole giocare a calcio. Col Bayer Leverkusen dovremo essere attenti in fase difensiva. E hanno il cuore di pareggiarne venti allo scadere. Sono imbattuti, ma non esistono imbattibili".