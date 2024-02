Arriva il Feyenoord dopo l’1-1 dell’andata. De Rossi al primo esame verità

È forse il primo esame vero per Daniele De Rossi, perché l’Europa League (a differenza del confronto perso con l’Inter) deve essere un obiettivo per i giallorossi, dopo le due finali europee con Mourinho. La Roma aspetta il Feyenoord nel ritorno dei play off dopo l’1-1 dell’andata al de Kuip. "A me interessa che la Roma passi il turno. La squadra deve essere equilibrata, il Feyenoord è una squadra che crea tanto e, prima della sfida contro di noi, non subiva gol da molto tempo. Rispetto alla partita di andata mi aspetto un atteggiamento simile da entrambe le parti" ha detto il tecnico giallorosso subentrato a Mou. Si va verso la conferma di Svilar, in difesa non ci sarà Huijsen, fuori dalla lista Uefa, e tornerà Llorente a far coppia con Mancini mentre sulle corsie spazio a Spinazzola a destra e Karsdorp a sinistra. A centrocampo, senza lo squalificato Bove, giocheranno Paredes, Pellegrini e Cristante. Davanti con El Shaarawy tornerà la coppia Lukaku-Dybala.

Probabili formazioni.

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. Allenatore: De Rossi.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Gimenez, Paixao. Allenatore: Slot.

Arbitro: Manzano (Esp).

Orario e tv: 21, Dazn, Sky, Tv8.