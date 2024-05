Bayer Leverkusen, imbattibile: sfida cruciale contro la Roma

Se il Bayer Leverkusen non dovesse perdere, stasera in casa contro la Roma (ore 21, diretta Dazn e Sky) nel ritorno della semifinale di Europa League, arriverebbe in stagione a 49 partite senza sconfitte, facendo meglio del Benfica di Eusebio che arrivò a 48 tra il 1963 e il 1965. Basta questo per ribadire la qualità granitica della squadra di Xabi Alonso, neo campione di Germania, e per descrivere le difficoltà odierne per i giallorossi di De Rossi dopo la sconfitta per 2-0 all’Olimpico nel match di andata. Ma, si sa, le Coppe sono una cosa a parte e i romanisti hanno ancora scolpita nel cuore la rimonta vincente contro il Barcellona di Messi nei quarti di Champions del 2018, un 3-0 che ribaltò tutto dopo il 4-1 per i catalani nella prima sfida.

DDR recupera Dybala, ma forse non per tutta la partita. Confermato El Shaarawy nel tridente che vede Lukaku punta centrale.