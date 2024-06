Roma, Belotti ceduto a titolo definitivo al Como

Roma 26 giugno 2024 - Dopo le decisioni di non riscattare Sardar Azmoun, Romelu Lukaku e Rasmus Kristensen, la Roma chiude ufficialmente anche la prima cessione del proprio mercato estivo 2024. Nella giornata di ieri infatti il club capitolino ha comunicato di aver ceduto a titolo definitivo Andrea Belotti al Como. Il giocatore saluterà il club il primo di luglio e firmerà con la formazione lombarda un contratto biennale. Al club di proprietà della famiglia Friedkin verranno pagati 4 milioni di euro più uno di bonus per il cartellino del ragazzo nato nella provincia bergamasca. Ecco il comunicato ufficiale della formazione giallorossa, con la quale si saluta definitivamente l'attaccante.

"L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Andrea Belotti al Como. Arrivato in giallorosso nell’estate del 2022, l’attaccante ha collezionato 68 presenze e segnato 10 gol con la maglia della Roma. Il 1° febbraio 2024 si era trasferito alla Fiorentina a titolo temporaneo fino al termine della stagione. In bocca al lupo per questa nuova avventura in Serie A, Andrea!"

Il giocatore saluta la squadra dopo due anni complessivi, di cui gli ultimi sei mesi trascorsi in prestito alla Fiorentina. Un arrivo a parametro zero dal Torino, dopo la rottura del suo rapporto con Cairo, il ruolo di vice-Abraham prima dell'arrivo di Lukaku lo scorso agosto e di fatto la caduta in fondo alle gerarchie, che lo hanno spinto per sei mesi alla Viola, dove ha preso parte alla cavalcata in Conference League, salvo poi cadere in finale contro l'Olympiakos, come accaduto dodici mesi prima quando vestiva la maglia giallorossa nella finale di Europa League contro il Siviglia. Oltre alle 69 presenze con 10 gol e 4 assist a Roma, il giocatore ha vestito le maglie anche di Albinoleffe, Palermo e Torino, oltre ad avere accumulato 44 partite con la maglia della Nazionale maggiore italiana, dove ha vinto Euro 2020 e realizzato 12 gol.

Il giocatore diventa così il primo colpo del Como neopromosso in Serie A e commenta così il nuovo trasferimento sulla sponda del lago reso celebre da Manzoni nei Promessi Sposi: "Ho scelto il Como 1907 perché sono stato colpito dal progetto molto ambizioso che mi hanno mostrato il mister e la proprietà. Parlando con il mister ho compreso la sua idea di calcio e il suo modo di giocare ogni partita. È stata una chiamata importante perché la sua mentalità si sposa perfettamente con la mia. C’è tutto quello che serve per fare bene".

Gioia da parte del giocatore a caccia di una ripartenza e gioia anche da parte dell'allenatore, Cesc Fabregas, pronto ad accoglierlo tra le fila lariane. Queste infatti le parole dell'ex Campione del Mondo 2010 con la Spagna: “Siamo molto felici che Andrea sia entrato a far parte della famiglia del Como 1907. Ora che ci prepariamo ad affrontare il ritorno in Serie A, in una stagione importante ed entusiasmante, la sua esperienza in questo campionato sarà fondamentale e sappiamo che ha la capacità di essere un formidabile uomo gol”.