Dovbyk lancia. Ranieri in alto. Paura Dybala

1

cagliari

0

(3-4-2-1): Svilar 7; Rensch 6, Mancini 7, Ndicka 6; Saelemaekers 6.5, Paredes 6.5, Kone 6 (19’ st El Shaarawy 6), Angelino 6; Soulè 5.5 (19’ st Dybala sv, 30’ st Pisilli 6), Baldanzi 6 (19’ st Cristante 6); Dovbyk 7 (27’ st Shomurodov 6). A disp.: Marcaccini, Gollini, Abdulhamid, Hummels, Nelsson, Salah-Eddine, Gourna-Douath. All.: Ranieri 6.5.

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile 6; Palomino 6, Mina 6, Luperto 6; Zortea 6, Adopo 6 (29’ st Marin sv), Prati 5.5 (19’ st Makoumbou 6), Deiola 5 (35’ st Pavoletti sv), Obert 6 (20’ Augello 6); Viola 5.5 (19’ st Mutandwa 6); Piccoli 6. In panchina: Iliev, Sherri, Cogoni, Jankto, Gaetano, Felici. Allenatore: Nicola 5.5.

Arbitro: Piccinini di Forlì 6.

Rete: 17’ st Dovbyk.

Note: ammoniti Viola, Obert. Angoli: 8-3 per la Roma. Recupero: 1’; 8’.

La Roma vince, blinda il settimo posto, si porta a meno 2 dalla Lazio. Ma trema per Dybala. "Paulo ha sentito dolore dietro, non ha niente al ginocchio. Domani faremo gli esami di rito: speriamo che non sia successo nulla". Lo ha detto il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, a Dazn, a proposito delle condizioni dell’argentino, uscito dal campo in lacrime per un problema.