Roma-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Roma 21 aprile 2024 – Giovedì la Serie A si è assicurata il quinto posto nella prossima stagione di Champions League, ma questo non rende questo scontro meno importante per gli equilibri del campionato nei suoi ultimi sei episodi stagionali. Nella giornata di domani, lunedì 22 aprile 2024, la Roma ospita il Bologna in un match chiave per la lotta a un posto nella prossima massima competizione europea. I rossoblu attualmente quarti a +4 sui capitolini, sono forti del successo nel match di andata per 2-0, grazie alle reti di Nikola Moro e all'autogol di Rasmus Kristensen.

Daniele De Rossi dopo aver liquidato il Milan in Europa League ed essersi guadagnato le semifinali, vuole chiudere quanto prima il discorso in campionato e riportare cinque anni dopo l'ultima volta i giallorossi in Champions League. Il quinto posto attuale varrebbe già la qualificazione, ma a cinque giornate dal termine è tutto in ballo e con il successo della Lazio nella giornata di venerdì, anche i biancocelesti sembrano essere definitivamente rientrati in questo discorso. Vincere lo scontro diretto contro i felsinei garantirebbe la chance del sorpasso nel recupero del 25 aprile contro l'Udinese, sfruttando anche l'eventuale slancio emotivo. Fare i conti senza l'oste non è però nello stile dell'ex capitano, il match contro i rossoblu va affrontato con la stessa cattiveria e forza dimostrata contro i rossoneri di Pioli. Non si può lasciare nulla al caso e uscire dall'Olimpico con i tre punti è la chiave. Importante sarà trovare il sostituto di Lukaku, uscito per un problema fisico nel primo tempo di giovedì, con Azmoun e Abraham in ballottaggio per la maglia da titolare, per entrambi sarebbe la prima dal 1' minuto, dopo i rispettivi problemi fisici.

Il Bologna è chiaro però come non ci terrà a cadere sotto i colpi dei ragazzi di De Rossi all'Olimpico. I rossoblu stanno vivendo il loro miglior campionato degli ultimi venti anni, solo con Guidolin nel 2001-02, la formazione petroniana accarezzò l'idea della Champions League, salvo poi cadere nel finale e doversi accontentare dell'accesso all'Intertoto l'anno seguente. Ora Thiago Motta ha la chance di ridare lustro alla storia degli emiliani e riportare i 7 volte campioni d'Italia ai fasti del passato. Vincere sulle sponde del Tevere non garantirebbe ancora l'aritmetica del pass alla prossima massima competizione continentale, ma metterebbe molte delle rivali nella condizione di non poter più sbagliare per poter aspirare alla posizione del Bologna. Non solo questo, un successo rimetterebbe in discussione anche la posizione della Juventus, obbligando così anche i bianconeri al risultato pieno nel finale di campionato. Privo del proprio capitano Lewis Ferguson, la squadra di Thiago Motta dovrà affidarsi a uno tra Fabbian, Moro o Urbanski per colmare il vuoto lasciato dal numero 19, magari tornando veder brillare il talento di Zirkzee in zona gol.

L'arbitro del match tra Roma e Bologna dello stadio Olimpico sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli, con assistenti Passeri e Costanzo, mentre il quarto uomo sarà Sacchi. Al VAR a dare manforte all'arbitro di campo ci sarà Irrati, coadiuvato dall'AVAR Chiffi. Per il fischietto campano sarà il diciottesimo incrocio di carriera con i giallorossi, con un bilancio di 7 successi, 5 pareggi e 5 ko romanisti; con i rossoblu sono invece 13 i precedenti con lo score complessivo di 5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. In generale per il direttore di gara campano si tratterà della ventottesima gara da arbitro in stagione, per lui che è uno dei fischietti maggiormente impiegati in questa stagione. Si tratterà della sua sedicesima partita di Serie A, a cui aggiunge 4 partite di coppe europee a tutti e tre i livelli (1 Champions, 1 Europa, 2 Conference League), 3 di Serie B, 1 di Serie D e altre partite internazionali con 2 in Saudi Pro League (Arabia Saudita), 1 in Super League 1 (Grecia) e 1 in Hrvatski nogometni kup (coppa di Croazia).

Probabili formazioni

De Rossi non può concedersi turnover dopo la sfida contro il Milan, ma qualche cambio potrebbe operarlo. Davanti a Svilar dovrebbero tornare titolari Mancini e Llorente, mentre Angeliño e Karsdorp dovrebbero vincere il ballottaggio con Spinazzola e Çelik. Assente in Europa League, dovrebbe tornare titolare Cristante in mediana con Paredes e Pellegrini a completare il reparto. Lukaku è in forte dubbio e con ogni probabilità non sarà della sfida, al suo posto Azmoun sembra favorito su Abraham, con tutti i quesiti del caso sulla tenuta fisica di entrambi i giocatori. A sostenere il centravanti ci saranno Dybala ed El Shaarawy, entrambi in vantaggio rispettivamente su Baldanzi e Zalewski.

Dall'altra parte Thiago Motta dovrebbe affidarsi a uno degli ex di questa sfida, ovvero Skorupski, tra i pali, con Beukema e Calafiori, quest'ultimo di poco favorito su Lucumí per il ruolo di centrale di sinistra. Sulle fasce a destra giocherà Posch, con Kristiansen a sinistra. In mediana Freuler e Aebischer dovrebbero occupare la mediana, mentre Fabbian andrà con ogni probabilità a sostituire Ferguson, in un ballottaggio che però comprende anche Urbanski e Moro. Sugli esterni a destra non è in discussione Orsolini, uno dei leader tecnici e carismatici di questa squadra, mentre a sinistra torna dopo la squalifica Saelemaekers. In avanti Zirkzee guiderà i rossoblu nella trasferta dell'Olimpico.

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. All. Daniele De Rossi.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Bologna dello stadio Olimpico, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 18:30 di lunedì 22 aprile 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 18. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Edoardo Testoni e Massimo Ambrosini.