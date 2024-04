N'Dicka, l’iniziativa della Roma per la prevenzione delle malattie cardiache: screening gratuiti agli over 45 prima del Bologna

Roma 17 aprile 2024 - Evan N'Dicka è stato dimesso dall'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine e l'ambiente giallorosso è pronto a mettersi alle spalle quei minuti di ansia del Bluenergy Stadium circa le condizioni di salute dell'ivoriano. Attimi di paura e tensione, per fortuna diventati oggi solo un brutto spavento per il ragazzo classe '99 e la squadra. Nei giorni scorsi, durante il ricovero, il difensore è stato sottoposto a tutti gli esami del caso, risultando però sempre negativo a malattie cardiache di qualunque tipo, come raccontato dal club nel suo comunicato ufficiale circa le dimissioni del difensore ex Francoforte. Ecco il comunicato ufficiale del club:

”In seguito a un dolore acuto precordiale e alterazioni aspecifiche all’elettrocardiogramma effettuato in sala di prima urgenza allo stadio Evan N'Dicka è stato ricoverato presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sono stati effettuati controlli cardiologici di primo e secondo livello risultati negativi per patologia cardiaca. Alla luce degli ultimi esami effettuati in mattinata il quadro clinico è compatibile per trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro. Il calciatore effettuerà ulteriori controlli a Roma. La AS Roma vuole ringraziare per la grande professionalità e disponibilità l’Udinese Calcio, l’arbitro il sig. Pairetto, il pubblico presente allo stadio e il personale medico e sanitario dell’ospedale. Tutti insieme, in quei minuti concitati e di apprensione, abbiamo dimostrato i valori dello sport e messo al primo posto la salvaguardia della vita”.

Il giocatore è rientrato oggi a Trigoria, dove lo attenderanno nei prossimi giorni nuovi esami strumentali. La sensazione però è che a breve possa tornare con il gruppo, preparandosi così a tornare protagonista in questo finale di stagione. I giallorossi hanno una Champions League da conquistare, così come un Europa League da continuare a inseguire e l'ivoriano dopo aver sollevato la Coppa d'Africa a inizio anno, vuole ripetersi con la sua squadra di club. Difficile ancora valutare i tempi di recupero, ma se tutti gli esami dovessero dare esiti negativi, è possibile immaginare un rientro in gruppo già a partire da settimana prossima. Fino ad allora la retroguardia giallorossa dovrà resistere, facendo a meno del suo colosso con il numero 5.

La Roma però vuole sfruttare l'occasione del ricordo fresco di quanto vissuto a Udine, di quei lunghissimi minuti di apprensione, per dare il via a un'operazione benefica e di prevenzione della salute. Nella giornata di lunedì, in occasione del prepartita contro il Bologna, il club capitolino ha annunciato tramite un comunicato sul proprio sito web, una collaborazione con la Mater Dei General Hospital e con la Protezione Civile contro le malattie cardiache. Un'occasione per i tifosi, nei minuti antecedenti alla sfida contro i rossoblu, per riceve gratuitamente su prenotazione una serie di screening cardiologici. Un'iniziativa che i capitolini hanno rimarcato, rientra nella politica di salute e benessere promossa anche dalla Uefa. Per l'occasione verrà adibita un'area riservata all'interno del Toyota Fan Village, attiva dalle 15:30 alle 18 e il servizio è riservato alle persone di età superiore a 45 anni.

Come prenotarsi

Di seguito ecco il comunicato ufficiale del club giallorosso pubblicato oggi sul proprio sito, circa l'iniziativa in collaborazione con Mater Dei General Hospital e Protezione Civile Arvalia, che si terrà nell'immediato prepartita della sfida valevole per la trentatreesima di campionato contro il Bologna, sfida in programma per lunedì alle 18:45 allo Stadio Olimpico.

La Roma è squadra in campo ma anche fuori dal campo, a supporto della comunità. Per questo, grazie alla collaborazione con Mater Dei General Hospital e Protezione Civile Arvalia, il 22 aprile allo Stadio Olimpico, prima di Roma-Bologna, saranno offerti gratuitamente ai tifosi giallorossi – su prenotazione – una serie di screening cardiologici gratuiti.

L’iniziativa rientra nella policy Health & Well Being della UEFA Sustainability Strategy 2030, a cui il Club si ispira. I tifosi che si prenoteranno a questo link, potranno effettuare una visita cardiologica con elettrocardiogramma e misurazione della pressione con gli specialisti di Mater Dei General Hospital. L’area sarà attiva nei pressi del Toyota Fan Village dalle 15:30 alle 18 ed il servizio è riservato ai tifosi e alle tifose over 45. Chi non riuscisse ad effettuare la prenotazione, potrà comunque recarsi sul posto e avere indicazioni per poter prenotare visite ed esami a condizioni agevolate.

Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte nel nostro Paese. Secondo i dati Istat 2021 queste malattie hanno rappresentato il 30,8% di tutti i decessi (27,7% uomini e 33,7% donne). Una efficace campagna di prevenzione può contribuire quindi a ridurre il tasso di mortalità. "Ringraziamo Mater Dei General Hospital e i suoi specialisti per il continuo sostegno ai nostri tifosi più fedeli. La loro competenza e generosità hanno un impatto significativo nel rendere possibili queste iniziative di fondamentale importanza", è il commento di Michael Wandell, Chief Commercial and Brand Officer di AS Roma.

Alberto De Angelis, Direttore Commerciale Mater Dei General Hospital, ha dichiarato: "Siamo felici di poter essere di nuovo al fianco dell'AS Roma in un'iniziativa per la prevenzione cardiologica dei tifosi. Perché anche quando si parla di salute bisogna ‘scendere in campo’ insieme per fare grandi cose".