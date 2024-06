Roma, ufficiale: riscattato Angeliño dal RB Lipsia per 5 milioni di euro

Roma 31 maggio 2024 - La Roma batte il primo colpo di mercato alle porte del rompete le righe prima di Europeo e Copa America. Dopo aver avuto da Trigoria la conferma dei riscatti che non verranno effettuati nei confronti di Lukaku, Azmoun e Renato Sanches, ecco invece il primo contratto che resterà anche per la prossima stagione in favore dei giallorossi. Nella giornata di oggi infatti i capitolini hanno rilasciato un comunicato ufficiale in cui annunciavano proprio la permanenza del terzino sinistro classe 1997. Ecco il comunicato del club romanista.

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Angeliño dal Lipsia. Arrivato in giallorosso in prestito nella sessione invernale dei trasferimenti, l’esterno sinistro spagnolo – classe 1997 – si è imposto come uno dei protagonisti della seconda fase di stagione, totalizzando 20 presenze tra Serie A e Europa League. Apprezzando le qualità in campo e fuori del calciatore, il Club ha deciso di esercitare l’opzione per il riscatto. In bocca al lupo per questa nuova esperienza con la Roma, Angeliño!"

Il giocatore ha commentato in un breve video social, pubblicato sui canali del club capitolino, un modo anche per celebrare il primo gol in giallorosso, anche se in partita non ufficiale, trovato in amichevole a Perth contro il Milan. Il giocatore ha cominciato parlando della propria stagione, o meglio finale di stagione, in cui ha vestito la maglia giallorossa della Roma (a inizio anno vestiva i medesimi colori del Galatasaray). “La sensazione è molto buona. La stagione è stata con qualche basso. Squadra unita che ha finito bene la stagione. Abbiamo chiuso la stagione con questa bella tournée”.

Il giocatore ha poi parlato delle sue sensazioni sulla tournée in Australia che chiude la stagione di club con i giallorossi, raccontando le sue sensazioni soprattutto sui tifosi che hanno accolto i giallorossi. “Sono veramente sorpreso da questa passione, ma questo è quello che succede quando si incontrato due grandi squadre. Sono sorpreso da questo viaggio, è stato molto positivo e sono felice di aver giocato questa sfida contro il Milan”.

L'intervista si è chiusa proprio con il commento del giocatore circa la sua gioia della permanenza alla Roma, con l'ufficialità arrivata qualche minuto prima, proprio sulla conclusione di questa tour d'esibizione in Australia. “Sono contentissimo, davvero, era il mio obiettivo quando sono arrivato. Sono contento per me e la mia famiglia, ci siamo trovati benissimo qui. Ci tengo a ringraziare la famiglia Friedkin per la fiducia e anche i tifosi. Ora penso alla prossima stagione, c'è un'estate da sfruttare prima della nuova stagione e siamo pronti a lavorare sodo".