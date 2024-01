Mercato Roma: Viña ufficiale al Flamengo, Çelik verso il Galatasaray?

Roma 26 gennaio 2024 - Nella notte il Flamengo aveva ufficializzato l'acquisto da parte sua e nelle ultime ore anche la Roma sul proprio sito ha comunicato in maniera ufficiale la cessione di Matias Viña ai brasiliani. Terminato anzitempo il prestito al Sassuolo infatti il sudamericano è volato in Brasile dove ha sostenuto le visite mediche e da ieri è ufficialmente un nuovo giocatore della squadra di Rio De Janeiro. Il club romanista ha ricavato circa 8 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo del giocatore, il ragazzo nato in Uruguay ha firmato un contratto con scadenza a dicembre del 2028. Ecco il comunicato ufficiale della formazione giallorossa.

"L'AS Roma comunica di avere ceduto a titolo definitivo Matias Viña al Flamengo. Arrivato in giallorosso nell'estate del 2021 dal Palmeiras, l’esterno uruguayano ha collezionato 44 presenze, prendendo parte anche alla finale di Conference League a Tirana contro il Feyenoord. In bocca al lupo, Matias!"

La cessione dell'uruguayano però non sarà l'unica della sessione invernale dei capitolini. La squadra della Città Eterna ha infatti necessità di vendere per poter mettere a segno i colpi di mercato necessari a rinforzare la rosa di Daniele De Rossi nella lotta per la corsa al quarto posto e per la caccia all'Europa League. Prima di lasciare la Roma il gm Tiago Pinto ha due obiettivi: l'ingaggio di un terzino sinistro e di un esterno di destra per completare le rotazioni del nuovo tecnico. Angeliño, di proprietà del Lipsia, ma attualmente al Galatasaray in prestito è stato "prenotato" dal capo dell'area sportiva dei giallorossi, ma per portare a termine gli acquisti è prima necessario vendere ancora. I due nomi al momento sulla lista partenti della Roma sono quelli di Marash Kumbulla e Zeki Çelik

Il terzino turco è sempre stato altalenante nelle sue prestazioni, non convincendo mai nella sua permanenza sulla riva del Tevere. Arrivato nel 2022 dal Lille, per circa 7 milioni di euro, ha un contratto in essere con la Roma fino al 2026 e attualmente potrebbe entrare in uno strano scambio di mercato, percorrendo la strada inversa del probabile nuovo acquisto Angeliño. Se infatti lo spagnolo potrebbe da Istanbul arrivare in Italia, il terzino destro della Roma potrebbe fare il percorso inverso e vestire la maglia del Galatasaray. Lo spagnolo diventerebbe il cambio di Spinazzola, visto da De Rossi come unico terzino di ruolo, mentre Zalewski per il tecnico avrebbe caratteristiche più offensive: a Riyadh infatti è stato schierato come esterno d'attacco.

Per vedersi sbloccare in un colpo solo entrambe le trattative potrebbe essere necessaria la conclusione di una terza attualmente in corso. Il Bayern Monaco sta infatti trattando il terzino destro dei giallorossi turchi Sacha Boey. Stando a quanto riportato nelle ultime ore da Sky Deutschland, i bavaresi avrebbero affondato il colpo decisivo, strappando il sì dai turchi per una cifra di poco inferiore ai 30 milioni di euro. Con il nuovo bottino appena ottenuto, la squadra di Istanbul potrebbe affondare il colpo per il terzino della Roma, andando così ad alleggerire il reparto per i capitolini e sbloccare questo triangolo calcistico, che permetterebbe lo sbarco del terzino spagnolo in Italia.

Più complicata invece la situazione legata alla cessione di Marash Kumbulla. Il difensore centrale è reduce da un pesante e lunghissimo infortunio. Il giocatore lavora in campo ma con regime differenziato da oltre un mese, ma ancora non ha avuto la chance di riassaggiare il campo, dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nonostante questo però i giallorossi potrebbero provare cederlo con la formula del prestito secco, così da poter poi ridiscutere il trasferimento a titolo definitivo solo in estate.

Il giocatore albanese è finito sui radar di Torino e Genoa, più anche squadre inglesi, tutte a caccia di un difensore centrale per allargare le proprie rotazioni. Non è nemmeno da escludere un ritorno in veneto all'Hellas Verona, club da cui la Roma lo prelevò nel settembre del 2020 con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto condizionato a 13,5 milioni di euro più 3,5 di bonus. La Cremonese da parte sua ha chiesto informazioni, ma resta alla finestra, chiedendo al club capitolino garanzie sulle sue condizioni fisiche, prima di procedere a formulare un'eventuale offerta.

Mercato in entrata: la Roma fa sul serio per Baldanzi

Come scritto in precedenza, il mercato in entrata della Roma è legato alle uscite, ma questo non sta fermando gli uomini mercato giallorossi dal mettere in tavola trattative per migliorare la rosa capitolina. Nella giornata di ieri Tiago Pinto è entrato in contatto con Beppe Riso, l'agente del giocatore. L'Empoli insiste sulla richiesta tra i 13 e i 15 milioni di euro per il ragazzo, con il possibile inserimento di un giovane come contropartita tecnica per provare ad abbassare le richieste dei toscani. La Roma spinge per un prestito con diritto di riscatto, con la possibilità di una percentuale sulla rivendita, così da poter ottenere un ulteriore sconto sul calciatore. Il suo ingaggio per altro non peserebbe sulla lista dei giocatori in Serie A, trattandosi di un calciatore Under 22.

Nelle ultime ore si era persino pensato a un possibile inserimento di Joao Costa come possibile contropartita tecnica. La rete contro l'Al Shabab ha messo il giocatore nel radar del mercato, con il brasiliano a caccia di minutaggio nel calcio che conta. Il giocatore era stato inserito nei discorsi per la trattativa di Viña come compensazione per il prestito in Emilia terminato anzitempo. Ora il suo nome è accostato a quello dei toscani nella trattativa per portare il classe 2003 sulla sponda giallorossa del Tevere. Queste voci però al momento non trovano alcun fondamento a Trigoria, con il giocatore attualmente felice del lavoro con il nuovo tecnico e pronto ad essere pronto in caso di necessità con la Prima Squadra.

Joao Costa in questa stagione ha esordito con la formazione titolare nella trasferta in Repubblica Ceca contro lo Slavia Praga, attirando anche l'attenzione di diversi club non solo per la sua ottima stagione in Primavera e con la selezione giovanile del Portogallo. Attualmente l'esterno d'attacco ha un contratto in essere fino al 2026 con i capitolini, con la formazione giallorossa che crede molto nel suo talento e spera possa rivelarsi un importante asset per il futuro.