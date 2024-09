Lite De Rossi-Cristante in allenamento, acque agitate alla Roma. Cosa sta succedendo

Roma, 29 agosto 2024 – Allenamento ad alta tensione ieri alla Roma, dopo che il tecnico Daniele De Rossi e il centrocampista Bryan Cristante sarebbero quasi venuti alle mani.

In quella che era la prima seduta in vista della sfida contro la Juve di domenica, tra i due sarebbero volate parole grosse, tanto che sarebbero intervenuti gli altri calciatori e lo staff per evitare l’escalation.

Tutto sarebbe nato da un pallone perso dall’ex Milan e dalla mancata corsa per andare a recuperarlo. Gesto che avrebbe fatto scattare la rabbia di De Rossi.

Sullo sfondo un inizio campionato deludente per Cristante – arrivato 5 anni fa a Trigoria dall’Atalanta per 22 milioni di euro –, tanto da essere stato sostituito all’inizio del secondo tempo sia contro il Cagliari che contro l’Empoli, dopo essere stato ripreso più volte dal tecnico.

Da Trigoria tuttavia si minimizza, parlando di una normale discussione rientrata in pochi secondi, quando però circolano già voci di una cessione.

Del resto la Roma è già sotto accusa per un punto contro il Cagliari e la sconfitta contro l'Empoli. Quel che basta per i tifosi per palesare il proprio malcontento verso una squadra apparsa ancora troppo indietro, ma che, per valori tecnici e blasone, avrebbe potuto fare molto meglio. “Sono pagato per gestire la rosa che ho a disposizione, questa squadra può vincere contro Cagliari ed Empoli”, l'amara riflessione di

De Rossi nel post partita contro i toscani. Sul banco degli imputati, infatti, oltre ai calciatori, è finito anche il tecnico, preso di mira sui social per la scelta di uomini considerati non all'altezza - almeno allo stato attuale - dai tifosi giallorossi e da un gioco che non entusiasma. Tanto che c'è chi rimpiange Mourinho e chi invoca già Allegri.

Un malcontento che ha radici lontane, figlio della striscia negativa in campionato, e anche da un mercato che non ha soddisfatto del tutto la sponda giallorossa del Tevere.

Nella bufera social seguita alla sconfitta contro l'Empoli non si salvano, ovviamente, i calciatori con Pellegrini e Cristante (per l’appunto) i più bersagliati dalle critiche, ma anche Zalewski, fischiato dal pubblico e difeso dallo stesso De Rossi. La Roma insomma naviga già in acque agitate e la lite in allenamento lo dimostrerebbe.